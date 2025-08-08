Vừa báo lãi gần 100 tỷ, Nam Tân Uyên mạnh tay chia cổ tức “tiền tươi”

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 25/8, thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/9 tới.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Nam Tân Uyên chi trả cho đợt cổ tức này vào khoảng 144 tỷ đồng. Trong đó, ba cổ đông lớn gồm CTCP Cao su Phước Hòa (sở hữu 32,85%), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (20,42%) và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (19,95%) dự kiến sẽ lần lượt nhận về khoảng 47 tỷ, 29 tỷ và 28 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên là doanh nghiệp có truyền thống duy trì mức chia cổ tức cao bằng tiền mặt. Giai đoạn 2017–2023, tỷ lệ chi trả cổ tức dao động từ 60% đến 120%, riêng năm 2018 đạt mức 200%. Trong năm 2024, công ty tiếp tục thông qua kế hoạch chia cổ tức tối thiểu 60%.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 143 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp ghi nhận một lần toàn bộ giá trị hợp đồng cho thuê lại đất khu công nghiệp, thay vì phân bổ theo từng năm như trước đây.

Doanh thu từ bất động sản đầu tư đạt 128 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ; trong khi mảng cung cấp dịch vụ khu công nghiệp ghi nhận hơn 14 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần.

Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 59%, giảm nhẹ so với mức 63% của cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 97 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên ghi nhận 277 tỷ đồng doanh thu thuần và 166 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 124% và 27% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến cuối quý 2/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 6.164 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng) giảm mạnh 70%, còn hơn 535 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần gấp ba lần, đạt hơn 45 tỷ đồng, chủ yếu do đẩy mạnh triển khai dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với quy mô gần 346 ha.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 22% so với đầu năm, còn gần 4.889 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính giảm tới 64%, chỉ còn hơn 950 tỷ đồng. Các khoản người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện đạt gần 3.819 tỷ đồng, tăng 10%.

Giữa tháng 6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu NTC, đánh dấu bước chuyển sàn quan trọng sau thời gian dài cổ phiếu này giao dịch trên UPCoM kể từ năm 2016.

Hiện tại, Nam Tân Uyên là chủ đầu tư hạ tầng của ba khu công nghiệp lớn tại Bình Dương gồm: KCN Nam Tân Uyên (332 ha), KCN Nam Tân Uyên mở rộng (289 ha) và KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (346 ha). Ngoài ra, doanh nghiệp còn góp vốn đầu tư vào một số khu công nghiệp khác như: KCN Cao su Bình Long (Bình Phước – sở hữu 37,79%), KCN Bắc Đồng Phú (Bình Phước – 40%), KCN Dầu Giây (Đồng Nai – 22,17%) và CTCP Cao su Trường Phát (20%).

Với tốc độ triển khai dự án ổn định, quỹ đất lớn và dòng tiền đến từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, Nam Tân Uyên tiếp tục duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp có chính sách cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn trên thị trường.