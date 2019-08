Chiêm ngưỡng máy bay “hàng độc châu Á” của Nhật

Đó là những chiếc máy bay vận tải lai V-22 Osprey. Mới đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) trên mạng Twitter đã cung cấp hình ảnh mới nhất về V-22 Osprey của nước này tham gia cuộc tập trận với Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Đây là loại máy bay duy nhất ở châu Á và là độc nhất thế giới sở hữu thiết kế lai tạo thành công giữa trực thăng và máy bay vận tải. Để làm được điều đó, liên doanh Bell-Boeing tạo ra thiết kế cánh - động cơ táo bạo. Có thể mường tượng kết cấu phức tạp này như sau, động cơ tuabin trục Roll-Royce AE1107C được gắn ở đầu mút cánh có thể xoay đổi hướng theo ba góc: thẳng đứng; nghiêng và ngang. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhờ đó, khi cất và hạ cánh, máy bay V-22 Osprey sẽ điều chỉnh động cơ theo hướng dọc. Nguồn ảnh: Wikipedia Khi ổn định trên không, động cơ sẽ xoay ngang biến nó thành một chiếc máy bay cánh cố định. Nhờ giải pháp này, V-22 có thể cất hạ cánh thoải mái bất cứ đâu như trực thăng, trong khi bay nhanh với tốc độ 500-565km/h trên không - vượt giới hạn 300km/h trực thăng, bán kính chiến đấu khoảng 722km và lên tới 3.590km với tải trọng nhiên liệu tối đa. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhật Bản hiện là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ được chấp thuận chuyển giao V-22 Osprey. Tháng 1/2015, quốc hội Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng cho 5 chiếc V-22. Chiếc đầu tiên được chuyển giao vào tháng 8/2017 và chính thức triển khai tác chiến từ tháng 9/2018. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Những chiếc V-22 của Nhật Bản thuộc phiên bản V-22B Block C có kết cấu tương tự phiên bản MV-22 của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nó có một số sửa đổi về radar, hệ thống tác chiến điện tử.... Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Với khả năng độc đáo của mình, V-22 đang được JSDF triển khai cho các nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến đổ bộ đường biển trên tàu sân bay trực thăng 19.500 tấn JDS Izumo. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force V-22B Block C có khả năng chở 24-32 binh sĩ, khoảng 9 tấn trong khoang hàng hoặc 6,8 tấn treo ngoài hoặc một xe thiết giáp nhẹ. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Cận cảnh bảng điều khiển khoang lái chiếc V-22B Block C của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Video máy bay vận tải "lai" V-22 Osprey cất cánh. Nguồn: Youtube

Đó là những chiếc máy bay vận tải lai V-22 Osprey. Mới đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) trên mạng Twitter đã cung cấp hình ảnh mới nhất về V-22 Osprey của nước này tham gia cuộc tập trận với Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Đây là loại máy bay duy nhất ở châu Á và là độc nhất thế giới sở hữu thiết kế lai tạo thành công giữa trực thăng và máy bay vận tải. Để làm được điều đó, liên doanh Bell-Boeing tạo ra thiết kế cánh - động cơ táo bạo. Có thể mường tượng kết cấu phức tạp này như sau, động cơ tuabin trục Roll-Royce AE1107C được gắn ở đầu mút cánh có thể xoay đổi hướng theo ba góc: thẳng đứng; nghiêng và ngang. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhờ đó, khi cất và hạ cánh, máy bay V-22 Osprey sẽ điều chỉnh động cơ theo hướng dọc. Nguồn ảnh: Wikipedia Khi ổn định trên không, động cơ sẽ xoay ngang biến nó thành một chiếc máy bay cánh cố định. Nhờ giải pháp này, V-22 có thể cất hạ cánh thoải mái bất cứ đâu như trực thăng, trong khi bay nhanh với tốc độ 500-565km/h trên không - vượt giới hạn 300km/h trực thăng, bán kính chiến đấu khoảng 722km và lên tới 3.590km với tải trọng nhiên liệu tối đa. Nguồn ảnh: Wikipedia Nhật Bản hiện là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ được chấp thuận chuyển giao V-22 Osprey. Tháng 1/2015, quốc hội Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng cho 5 chiếc V-22. Chiếc đầu tiên được chuyển giao vào tháng 8/2017 và chính thức triển khai tác chiến từ tháng 9/2018. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Những chiếc V-22 của Nhật Bản thuộc phiên bản V-22B Block C có kết cấu tương tự phiên bản MV-22 của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nó có một số sửa đổi về radar, hệ thống tác chiến điện tử.... Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Với khả năng độc đáo của mình, V-22 đang được JSDF triển khai cho các nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến đổ bộ đường biển trên tàu sân bay trực thăng 19.500 tấn JDS Izumo. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force V-22B Block C có khả năng chở 24-32 binh sĩ, khoảng 9 tấn trong khoang hàng hoặc 6,8 tấn treo ngoài hoặc một xe thiết giáp nhẹ. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Cận cảnh bảng điều khiển khoang lái chiếc V-22B Block C của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Japan Ground Self-Defense Force Video máy bay vận tải "lai" V-22 Osprey cất cánh. Nguồn: Youtube