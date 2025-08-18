VPBank tiên phong cung cấp thẻ tín dụng “đo ni đóng giày” cho hộ kinh doanh

Cú huých tài chính mới cho cộng đồng cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh

VPBank tiên phong cho ra mắt thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit - sản phẩm đầu tiên trên thị trường được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, tập trung vào các nhu cầu vận hành: hỗ trợ vốn lưu động, công cụ quản lý, ưu đãi chi phí… Việc VPBank ra mắt thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit là bước đi chiến lược trong lộ trình cá nhân hóa dịch vụ tài chính theo từng phân khúc khách hàng.

Theo đó, VPBank CommCredit được phát triển nhằm đáp ứng đồng thời hai nhu cầu tài chính đặc thù của khách hàng hộ kinh doanh: sử dụng một hạn mức tín dụng duy nhất cho cả chi tiêu cá nhân và hoạt động kinh doanh. Với thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày, người dùng có thể linh hoạt xoay vòng dòng tiền để nhập hàng, chi trả chi phí quảng cáo, vận hành cửa hàng kết hợp với nhu cầu thanh toán các khoản chi tiêu cá nhân. Khả năng điều phối dòng tiền hiệu quả này giúp hộ kinh doanh dễ dàng thích ứng với biến động thu nhập và các nhu cầu phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Không dừng lại ở vai trò thanh toán, điểm nổi bật của thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit là tính năng ICCP - cho phép khách hàng tạo mã số thanh toán trực tuyến (MSTT) có chức năng tương đương thẻ vật lý. Với mỗi MSTT, người dùng có thể tùy chọn thiết lập ngành hàng, hạn mức, số lần sử dụng và thời gian hiệu lực cụ thể. Đây là công cụ quản trị chi tiêu giúp phân tách rõ mục đích giao dịch, kiểm soát ngân sách theo nhu cầu phân loại và hạn chế rủi ro khi không sử dụng trực tiếp thẻ vật lý. Mỗi MSTT có thể được sử dụng một hoặc nhiều lần.

Song song đó, chính sách hoàn tiền được thiết kế đặc thù theo các lĩnh vực mà hộ kinh doanh thường xuyên chi tiêu: quảng cáo, du lịch, công tác, thanh toán hóa đơn vận hành (điện, nước, internet…). Với mức hoàn tiền đến 12% cho ngành hàng quảng cáo và du lịch, 1% đến 3% cho thanh toán tiện ích, chủ thẻ không chỉ được giảm chi phí vận hành mà còn chủ động tối ưu hiệu quả kinh doanh theo từng kỳ sao kê.

Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit còn được hưởng ưu đãi toàn cầu từ hơn 200 thương hiệu quốc tế thông qua chương trình Mastercard Loyalty Savings, cùng với phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, miễn phí thường niên năm đầu (nếu trong 30 ngày từ ngày mở thẻ đạt tổng chi tiêu tối thiểu 6 triệu đồng và từ 5 giao dịch trở lên) và các chương trình trả góp linh hoạt từ VPBank.

VPBank CommCredit - “trợ lý đa nhiệm” cho người làm kinh doanh hiện đại

Thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit mang đến trải nghiệm tín dụng linh hoạt phù hợp nhu cầu của những người đang vận hành hoạt động kinh doanh trong thời đại số. Khách hàng có thể sở hữu đồng thời cả thẻ vật lý và phi vật lý, sử dụng chung một hạn mức tín dụng cho mọi nhu cầu từ thanh toán trực tiếp tới chi tiêu online. Đây là lợi thế lớn trong bối cảnh mua sắm số bùng nổ, và các cá nhân kinh doanh liên tục phải xử lý giao dịch qua nhiều kênh khác nhau.

Với hạn mức tín dụng từ 10 triệu đến 500 triệu đồng, thẻ tín dụng kinh doanh CommCredit đáp ứng đa dạng quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó, chủ thẻ mới còn được nhận ngay 500.000 đồng nếu đạt mức chi tiêu từ 4 triệu đồng và thực hiện tối thiểu 5 giao dịch trong 30 ngày đầu.

Trong bối cảnh nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm tài chính ngày càng cao, VPBank CommCredit không chỉ là một dòng thẻ, mà là giải pháp tài chính toàn diện, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững cho hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước - một cộng đồng giàu tiềm năng nhưng còn thiếu những công cụ tài chính thật sự phù hợp. Từ việc tối ưu chi phí, kiểm soát dòng tiền, đến tận dụng ưu đãi chi tiêu và bảo mật cao, đây chính là chiếc thẻ “đa nhiệm” mà cộng đồng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang chờ đợi.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Chúng tôi phát triển thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit để mang đến một công cụ thực sự hữu ích cho người đang trực tiếp vận hành kinh doanh mỗi ngày. Sự chủ động về dòng tiền, sự linh hoạt trong giao dịch và khả năng kiểm soát chi tiêu là những điều mà khách hàng của chúng tôi cần nhất, và đó chính là những gì thẻ tín dụng kinh doanh VPBank CommCredit hướng đến”.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đóng góp hơn 25.953 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 20% so với năm trước. Đây là lực lượng kinh tế năng động, ngày càng khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng hàng hóa - dịch vụ và đòi hỏi nhiều hơn các công cụ tài chính phù hợp. Khác với nhóm khách hàng cá nhân thông thường, hộ kinh doanh cần những giải pháp linh hoạt giúp đồng thời quản lý chi tiêu, duy trì hoạt động kinh doanh và chủ động dòng tiền.