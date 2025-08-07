Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Vĩnh Long tăng cường kiểm soát, nghiêm cấm nhân nuôi và phát tán đuông dừa

Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản nghiêm cấm mọi hành vi nhân nuôi, lưu giữ, vận chuyển và phát tán đuông dừa cũng như các sinh vật gây hại thực vật.

Theo Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số hộ dân tự ý nuôi đuông dừa để bán ấu trùng làm thực phẩm. Hành vi này không chỉ vi phạm các quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch hại, đe dọa nghiêm trọng đến cây dừa - một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc nhân nuôi, buôn bán, vận chuyển và phát tán đuông dừa là hành vi vi phạm pháp luật.

duongdua-1.png
Đuông dừa - một loại nhộng thuộc món khoái khẩu đối với nhiều người

Đồng thời, các đơn vị chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khuyến khích người dân kịp thời báo tin cho chính quyền khi phát hiện các hoạt động liên quan đến việc nuôi hoặc phát tán sinh vật gây hại.

Theo đó, hành vi vận chuyển, nhân nuôi, lưu giữ và phát tán đuông dừa sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 - 6 triệu đồng; đối với mục đích thương mại, mức phạt từ 6 - 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Đuông dừa là ấu trùng của loài bọ vòi voi, thuộc họ bọ cánh cứng. Sinh vật này gây hại bằng cách đẻ trứng lên cây dừa, sau đó ấu trùng ăn phần cổ hủ khiến cây chết dần. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 120.000 ha dừa.

Theo nhiều chuyên gia, nếu không kiểm soát chặt chẽ việc nuôi và phát tán đuông dừa, nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế người dân và sự phát triển kinh tế địa phương.

#kiểm soát đuông dừa Vĩnh Long #ngăn chặn phát tán đuông dừa #quy định xử phạt đuông dừa #bảo vệ cây dừa #quản lý sinh vật gây hại thực vật #nuôi đuông dừa trái phép

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Nai: Biết gì về nhà thầu trúng gói hệ thống điện đường N7?

Chỉ trong tháng 6/2025, Công ty Thanh Sơn Tín trúng liền 3 gói thầu, trị giá hơn 27 tỷ tại Định Quán, cho thấy tần suất xuất hiện và tỷ lệ trúng thầu đáng chú ý.

Loại 2 đối thủ, trúng thầu

Mới đây, Công ty TNHH Thanh Sơn Tín tiếp tục khẳng định năng lực khi trúng gói thầu số 13, hạng mục Hệ thống điện hạ thế cấp nguồn + Hệ thống điện chiếu sáng đường N7, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cũ, trị giá 4,204 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Trúng 18/19 gói thầu tại ĐH Nông Lâm TP HCM: Công ty Tâm Minh có năng lực ra sao?

Công ty Tâm Minh từng tham dự, trúng 18/19 gói thầu tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Mới nhất là gói “Thi công xây dựng” tại Khoa Cơ khí – CN, trị giá hơn 3,8 tỷ.

Gói thầu tiết kiệm được 44 triệu đồng

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Xây lắp Tâm Minh (Công ty Tâm Minh) vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 3,894 tỷ đồng cho công trình sửa chữa khu tiếp sinh viên và phòng họp của Khoa Cơ khí – Công nghệ tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Xem chi tiết

Bạn đọc

TP HCM: Trúng thầu hàng loạt, Công ty Công ích Quận 4 có ưu thế gì?

Liên tục trúng hàng chục gói thầu tại địa bàn, Công ích Quận 4 đang chứng minh năng lực vượt trội khi tham gia các gói thầu do Ban QLDA KVquận 4 làm chủ đầu tư.

Hai nhà thầu “so găng”, Công ích Quận 4 trúng thầu

Cụ thể, ngày 31/3/2025, ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch UBND quận 4 (cũ) ký Quyết định số 359/QĐ-UBND-TH phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên năm 2025 trên địa bàn quận 4, với tổng mức đầu tư 10,410 tỷ đồng. Dự án nhằm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, góp phần đảm bảo điều kiện khai thác, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới