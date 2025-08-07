Vĩnh Long tăng cường kiểm soát, nghiêm cấm nhân nuôi và phát tán đuông dừa

Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản nghiêm cấm mọi hành vi nhân nuôi, lưu giữ, vận chuyển và phát tán đuông dừa cũng như các sinh vật gây hại thực vật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số hộ dân tự ý nuôi đuông dừa để bán ấu trùng làm thực phẩm. Hành vi này không chỉ vi phạm các quy định về bảo vệ và kiểm dịch thực vật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch hại, đe dọa nghiêm trọng đến cây dừa - một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc nhân nuôi, buôn bán, vận chuyển và phát tán đuông dừa là hành vi vi phạm pháp luật.

Đuông dừa - một loại nhộng thuộc món khoái khẩu đối với nhiều người

Đồng thời, các đơn vị chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khuyến khích người dân kịp thời báo tin cho chính quyền khi phát hiện các hoạt động liên quan đến việc nuôi hoặc phát tán sinh vật gây hại.

Theo đó, hành vi vận chuyển, nhân nuôi, lưu giữ và phát tán đuông dừa sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 - 6 triệu đồng; đối với mục đích thương mại, mức phạt từ 6 - 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Đuông dừa là ấu trùng của loài bọ vòi voi, thuộc họ bọ cánh cứng. Sinh vật này gây hại bằng cách đẻ trứng lên cây dừa, sau đó ấu trùng ăn phần cổ hủ khiến cây chết dần. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 120.000 ha dừa.

Theo nhiều chuyên gia, nếu không kiểm soát chặt chẽ việc nuôi và phát tán đuông dừa, nguy cơ bùng phát thành dịch là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế người dân và sự phát triển kinh tế địa phương.