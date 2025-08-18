Hà Nội

Bất động sản

Vĩnh Long khởi công công trình xây kè chống sạt lở hơn 160 tỷ đồng

Vĩnh Long khởi công dự án kè chống sạt lở sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe ngo với tổng vốn hơn 160 tỷ đồng.

Lâm Vũ

Ngày 17/8, tại xã Bình Phú, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ khởi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo. Với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, đây là một trong ba công trình trọng điểm của tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

1.jpg
Lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.

Đến dự buổi lễ khởi công dự án có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hòa thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Dự án do Ban quản lý nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, có quy mô xây dựng kè dài 650m và rộng 9m, kè đứng bê tông cốt thép có bến lên xuống. khán đài đua ghe Ngo với sức chứa 4.000 chỗ ngồi, diện tích 2.585m2, có mái che và các phòng chức năng; khu để xe ô tô, xe máy diện tích 3.300m2 và hệ thống sân khấu, sân đường, hàng rào… diện tích 1,7ha. Với tổng mức đầu tư trên 160,4 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, cho biết: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe ngo là công trình thể hiện tâm huyết và quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh công trình mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông, chống sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống. Đặc biệt, đây còn là công trình văn hóa tiêu biểu, gắn liền với lễ hội đua ghe Ngo đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Khmer, Kinh và Hoa trong vùng.

Dự án khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, tăng cường tính liên kết vùng trong phát triển du lịch, giao lưu kinh tế - văn hóa. Đặc biệt, dự án cũng là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước ngọt, bảo vệ an toàn bờ sông Láng Thé, phòng chống sạt lở, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2026. Mục tiêu là để công trình kịp thời phục vụ Giải đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Đồng Nai đầu tư hơn 35 tỷ đồng xây trường học tại vùng biên

Đồng Nai đã khởi công xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho trường học tại xã biên giới Lộc Thịnh, với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng, chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng 17/8, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh, một ngôi trường nằm trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Long Thành; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

TP Cần Thơ có chính sách mới thu hút công chức về cơ sở

Nhằm tăng cường cán bộ cho cơ sở, Cần Thơ đã ban hành chính sách mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm trợ cấp một lần 10 tháng lương cơ sở cho người tham gia.

Ngày 14/8, Sở Nội vụ TP Cần Thơ có công văn 839/SNV-CCVC gửi cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP về việc cử công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở.

33.jpg
Công chức, viên chức TP Cần Thơ công tác ở cơ sở 3 năm được nhận trợ cấp 10 tháng lương (Ảnh tư liệu)
Cà Mau thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025.

4.jpg
Buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Phú Tân (Ảnh: Thanh tra Cà Mau)

Cụ thể, sáng 13/8/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 071/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng

Nhà ở thiếu, nhà bỏ hoang nhiều: Gỡ rối thế nào cho hợp lý?

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.

Dự án Aqua City rộng 1.000 ha tại Đồng Nai.

M&A dự án tăng nhiệt

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án bất động sản thời gian gần đây bắt đầu sôi động trở lại.