Vĩnh Long khởi công công trình xây kè chống sạt lở hơn 160 tỷ đồng

Ngày 17/8, tại xã Bình Phú, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ khởi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo. Với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, đây là một trong ba công trình trọng điểm của tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.

Đến dự buổi lễ khởi công dự án có các đồng chí: Nguyễn Minh Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hòa thượng Thạch Sok Xane- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Dự án do Ban quản lý nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, có quy mô xây dựng kè dài 650m và rộng 9m, kè đứng bê tông cốt thép có bến lên xuống. khán đài đua ghe Ngo với sức chứa 4.000 chỗ ngồi, diện tích 2.585m2, có mái che và các phòng chức năng; khu để xe ô tô, xe máy diện tích 3.300m2 và hệ thống sân khấu, sân đường, hàng rào… diện tích 1,7ha. Với tổng mức đầu tư trên 160,4 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, cho biết: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe ngo là công trình thể hiện tâm huyết và quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh công trình mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ bờ sông, chống sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống. Đặc biệt, đây còn là công trình văn hóa tiêu biểu, gắn liền với lễ hội đua ghe Ngo đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Khmer, Kinh và Hoa trong vùng.

Dự án khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, tăng cường tính liên kết vùng trong phát triển du lịch, giao lưu kinh tế - văn hóa. Đặc biệt, dự án cũng là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước ngọt, bảo vệ an toàn bờ sông Láng Thé, phòng chống sạt lở, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2026. Mục tiêu là để công trình kịp thời phục vụ Giải đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội Ok Om Bok năm 2026.