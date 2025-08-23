Hà Nội

Tin 24/7

Vĩnh Long công bố lịch tựu trường năm học 2025-2026, khai giảng 5/9

Vĩnh Long công bố lịch học năm 2025-2026. Học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ nhập học sớm nhất vào ngày 25/8, khai giảng đồng loạt là 5/9

Huyền Hương

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, áp dụng cho tất cả các cấp từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

1111.jpg
Công bố kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của tỉnh Vĩnh Long (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, học sinh Vĩnh Long sẽ tựu trường theo lộ trình cụ thể:

  • Từ ngày 25/8: Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ bắt đầu tựu trường sớm hơn các khối khác.
  • Từ ngày 28/8: Toàn bộ học sinh các cấp còn lại sẽ trở lại trường.

Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2025.

Năm học được chia làm hai học kỳ:

Học kỳ I kéo dài 18 tuần thực học, đối với giáo dục mầm non bắt đầu từ ngày 8/9/2025 và kết thúc 9/1/2026. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, từ ngày 8/9/2025 đến ngày 10/1/2026.

Học kỳ II sẽ có 17 tuần thực học, đối với giáo dục mầm non, từ ngày 12/1/2026 đến ngày 22/5/2026. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, từ ngày 12/1/2026 đến ngày 23/5/2026 kết thúc trước ngày 31/5/2026, còn lại dành cho hoạt động khác. Ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Thời gian thực hiện công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp, các kỳ thi: xét công nhận hoàn thành chương trình tốt nghiệp tiểu học và THCS sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 sẽ hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác sẽ tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động và hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí nghỉ xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học..

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Trường Đại học Mở TP HCM khởi công xây dựng một khối giảng đường mới tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Dự án này là một bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2021-2030.

Chiều 19/8, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ khánh thành Dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái, hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách. Đây là công trình trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười.

Ngày 19/8, tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP. Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

1.jpg
Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. (Ảnh: Petrovietnam)
