Vĩnh Long chi gần 4.000 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.000 cán bộ nghỉ hưu, thôi việc

Ngày 10/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy hành chính, địa phương (Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đã chi gần 4.000 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc theo chính sách tinh gọn bộ máy.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 31/8, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết chế độ là 4.055 người, với tổng kinh phí chi trả hơn 3.975 tỷ đồng, trong đó đã thực chi gần 3.970 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn của đơn vị.

Cụ thể, có 1.102 cán bộ, 2.090 công chức, 542 viên chức và 177 lao động hợp đồng được giải quyết chế độ. Ngoài ra, tỉnh cũng đã chi hơn 204 tỷ đồng hỗ trợ 1.265 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau hợp nhất với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành việc sắp xếp lại 13 cơ quan chuyên môn, giảm 25/38 đơn vị (đạt tỷ lệ 65,8%) và UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận nguyên trạng Trường Đại học Trà Vinh, 5 trường cao đẳng và thành lập 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được hợp nhất theo chức năng tương đồng, trừ lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản giữ nguyên hiện trạng, giảm 44 đơn vị, tương đương 16,42%.

UBND tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục rà soát, bố trí nhân sự phù hợp sau sáp nhập, dự kiến tăng cường 560 cán bộ, công chức về cấp xã để đáp ứng yêu cầu quản lý tại cơ sở.