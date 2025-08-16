Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vingroup muốn bổ sung 8 ngành nghề kinh doanh

Vingroup lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung 8 ngành nghề mới, từ dịch vụ massage, ăn uống đến khai thác khoáng sản và điều chỉnh một số ngành nghề hiện có.

Theo Thủy Tiên/Znews
ongpnv-1.png
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HoSE: VIC) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Theo tài liệu gửi cổ đông, Vingroup dự kiến bổ sung 8 ngành nghề mới gồm: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (không bao gồm hoạt động thể thao); dung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; bán buôn đồ uống.

Ngoài ra, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng muốn bổ sung mảng khai thác đá, cát, sỏi và đất sét; hoạt động khai khoáng khác chưa được phân vào đâu vào danh mục các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn.

Bên cạnh việc bổ sung ngành nghề mới, tập đoàn cũng muốn điều chỉnh một số nội dung trong các ngành nghề hiện tại.

Cụ thể, Vingroup đề xuất bỏ quy định “không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường” khỏi ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bỏ phần “xây dựng sân chơi công viên và tiện nghi giải trí trong công viên” khỏi ngành hoạt động của công viên giải trí theo chủ đề.

Ngoài ra, doanh nghiệp muốn thay cụm từ “dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn” bằng “khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái” và điều chỉnh “sản xuất và kinh doanh nước sạch” thành “khai thác nước sạch, nước khoáng”.

Vingroup sẽ triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 8/8.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được công bố trước đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng, tăng gần 90%. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch nghỉ dưỡng (Vinpearl).

#Vingroup #bổ sung ngành nghề kinh doanh #dịch vụ massage và chăm sóc sức khỏe #dịch vụ ăn uống hợp đồng #khai thác khoáng sản #đầu tư ngành du lịch

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới