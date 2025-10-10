Viglacera Đông Triều vẫn lao đao, 13 quý không thoát lỗ

CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với kết quả tiếp tục thua lỗ. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 30,3 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn lỗ sau thuế 6,28 tỷ đồng. Đây là quý thứ 13 liên tiếp DTC không có lợi nhuận kể từ quý 3/2022.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán gạch ngói đất sét nung vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 26 tỷ đồng, tuy nhiên giảm 14% so với cùng kỳ. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, công ty vẫn ghi nhận lỗ gộp gần 1 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, DTC đạt doanh thu thuần 91,6 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế lũy kế đạt 19 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ gần 30 tỷ đồng của 9 tháng năm 2024.

Theo doanh nghiệp, thị trường vật liệu xây dựng quý 3 tiếp tục khó khăn do trùng thời điểm tháng Ngâu khiến nhiều công trình dân dụng tạm hoãn thi công. Thêm vào đó, mưa bão trong tháng 9 ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và tiêu thụ sản phẩm. Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào như than, dầu, điện vẫn duy trì ở mức cao trong khi giá bán sản phẩm chưa được điều chỉnh tương ứng, dẫn đến lợi nhuận gộp tiếp tục âm.

Ảnh minh hoạ

Tính đến ngày 30/9/2025, Viglacera Đông Triều ghi nhận lỗ lũy kế 106,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5,4 tỷ đồng. Tổng tài sản gần 191 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 79 tỷ đồng, tăng 9%. Nợ phải trả hơn 196 tỷ đồng, tăng 7%, chủ yếu là nợ vay tài chính hơn 123 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nợ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, DTC đặt kế hoạch doanh thu 185 tỷ đồng và lỗ trước thuế khoảng 15 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty mới hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt mức lỗ dự kiến cho cả năm.

Trước tình hình tài chính khó khăn, DTC cho biết sẽ triển khai đề án tái cơ cấu trong quý 4/2025. Doanh nghiệp đang rà soát quy trình sản xuất, tinh gọn bộ máy và tập trung vào các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn như gạch ngói cao cấp và sản phẩm trang trí.

DTC chưa chia cổ tức kể từ năm 2022. Lần gần nhất cổ đông nhận cổ tức là năm 2021 với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt.

Cổ phiếu DTC bị hủy niêm yết khỏi sàn HNX ngày 26/3/2025 do thua lỗ ba năm liên tiếp (2022–2024) và chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ ngày 4/4/2025. Tính đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi chuỗi thua lỗ kéo dài.