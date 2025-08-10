Hà Nội

Doanh nghiệp

Vietravel Airlines muốn sở hữu 10 tàu bay năm nay

Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tổng số máy bay lên 10 chiếc từ 3 chiếc hiện tại.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ 2 của bầu Hiển, hiện là Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Ảnh: VU.

Thông tin trên được lãnh đạo Vietravel Airlines chia sẻ tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp. Cụ thể, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc trong năm nay, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320.

Hãng đồng thời kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế và tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, về hoạt động khai thác, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang.

Song song đó, hãng dự kiến thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội và An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Ngày 4/8 vừa qua, Vietravel Airlines đã chính thức đón thêm chiếc tàu bay Airbus A320 thuộc sở hữu của hãng. Đây là tàu bay thứ 3 trong đội bay và là tàu bay thứ 2 thuộc sở hữu của hãng sau chiếc Airbus A321 đầu tiên nhận hồi cuối tháng 6.

Chiếc Airbus A320 mới mang số hiệu VN A136 với cấu hình 182 ghế sẽ được đưa vào khai thác ngay trong tháng 8, sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng kỹ thuật.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Vietravel Airlines đã tiếp nhận chiếc máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, mở ra chương mới trong chiến lược “từ đi thuê sang sở hữu”, sau khi có sự đồng hành của cổ đông chiến lược là Tập đoàn T&T Group.

Trước đó, Vietravel Airlines đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng.

Ngoài vận tải hành khách, Vietravel Airlines cho biết đang lên kế hoạch mở rộng sang mảng vận tải hàng hóa (air cargo). Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng và logistics khu vực đang tăng trưởng mạnh sau đại dịch.

Bên cạnh đó, T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Bạn đọc

Quảng Ngãi: Chân dung nhà thầu thi công đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

Liên danh Công ty Trường Phát Lợi – Giao thông Quảng Ngãi đang khẳng định vị thế với chuỗi dự án lớn, ghi dấu ấn đậm nét tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 64 – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIЬ. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát Lợi – Công ty CP Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi (Liên danh Dự án ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh gđ IIb) là đơn vị trúng gói thầu trên, với giá 89,227 tỷ đồng.

Dự án xây dựng tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, được phê duyệt theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 9/3/2022, với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến ven biển theo quy hoạch, thúc đẩy liên kết giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh cấu trúc thương vụ để sở hữu chi phối tại dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng. Phương án mới sẽ thông qua việc mua lại một pháp nhân được tách ra để chuyên trách sở hữu dự án này.