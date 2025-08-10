Vietravel Airlines muốn sở hữu 10 tàu bay năm nay

Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tổng số máy bay lên 10 chiếc từ 3 chiếc hiện tại.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ 2 của bầu Hiển, hiện là Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Ảnh: VU.

Thông tin trên được lãnh đạo Vietravel Airlines chia sẻ tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp. Cụ thể, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc trong năm nay, tập trung đồng nhất đội tàu bay Airbus A321/A320.

Hãng đồng thời kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế và tiếp tục phát triển đồng nhất dịch vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, về hoạt động khai thác, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang.

Song song đó, hãng dự kiến thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội và An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10/2025.

Ngày 4/8 vừa qua, Vietravel Airlines đã chính thức đón thêm chiếc tàu bay Airbus A320 thuộc sở hữu của hãng. Đây là tàu bay thứ 3 trong đội bay và là tàu bay thứ 2 thuộc sở hữu của hãng sau chiếc Airbus A321 đầu tiên nhận hồi cuối tháng 6.

Chiếc Airbus A320 mới mang số hiệu VN A136 với cấu hình 182 ghế sẽ được đưa vào khai thác ngay trong tháng 8, sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng kỹ thuật.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Vietravel Airlines đã tiếp nhận chiếc máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, mở ra chương mới trong chiến lược “từ đi thuê sang sở hữu”, sau khi có sự đồng hành của cổ đông chiến lược là Tập đoàn T&T Group.

Trước đó, Vietravel Airlines đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng.

Ngoài vận tải hành khách, Vietravel Airlines cho biết đang lên kế hoạch mở rộng sang mảng vận tải hàng hóa (air cargo). Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng và logistics khu vực đang tăng trưởng mạnh sau đại dịch.

Bên cạnh đó, T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.