Việt Nam chi 3,418 tỷ USD nhập khẩu hơn 256.000 ô tô trong 9 tháng

9 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 156.092 ô tô nguyên chiếc, trị giá 3,418 tỷ USD, tăng 24,8% về lượng và 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Bước vào giai đoạn cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận nhiều mẫu xe mới và nâng cấp từ các thương hiệu như VinFast, Mitsubishi, Skoda, Hyundai, Kia, với mục tiêu kích cầu tiêu dùng chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Các mẫu xe được chú ý nhiều bao gồm: VinFast Minio Green, Mitsubishi Destinator, Skoda Slavia, Kia Sorento nâng cấp, Ford Territory, Hyundai Santa Fe hybrid và Omoda C7, thuộc nhiều phân khúc từ xe điện cỡ nhỏ đến dòng SUV gầm cao.

Cuộc cạnh tranh toàn diện về thiết kế, công nghệ, giá bán và dịch vụ, hậu mãi đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội cho người tiêu dùng có thể sở hữu được những mẫu xe ưng ý với giá ưu đãi.

Theo báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố, trong tháng 9/2025 vừa qua, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước tính đạt 338.400 chiếc, tăng tới 52,7% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính có tổng cộng 56.971 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng xấp xỉ 5,4% so với tháng 8/2025 (với 54.074 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 9/2025 ước đạt 38.700 chiếc, tăng nhẹ 2,4% so với tháng 8/2025 và tăng 19,7% so với tháng 9/2024. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai trong năm 2025, chỉ sau tháng 6.

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính có 18.271 xe được nhập về Việt Nam với tổng giá trị 402 triệu USD. Con số này cũng tăng 12,3% về lượng và 10,7% về giá trị so với tháng 8/2025.

Nửa cuối của thị trường ô tô trong tháng 9/2025 cũng khá sôi động với nhiều ưu đãi lớn, các hãng xe tung ra các mẫu mới và tăng cường sản xuất, bất chấp nửa đầu trùng tháng Ngâu. Doanh số sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, đòi hỏi các hãng phải tung các chính sách khuyến mãi, thúc đẩy doanh số.

Hiện nay thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào Quý 4, giai đoạn cao điểm để chạy đua doanh số cho cuối năm, đồng thời trước làn sóng giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm qua khi hầu hết các hãng hiện nay đều tung ưu đãi sâu để kích cầu, kể cả đối với một số mẫu xe vừa mới ra mắt cũng được áp dụng chính sách giảm giá. Đơn cử như Mitsubishi Xpander mới vừa ra mắt cũng đã nhanh chóng được chính hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tặng kèm cả 1 năm bảo hiểm vật chất.

Nguyên nhân khiến cho làn sóng giảm giá vẫn lan mạnh là do số lượng tồn kho hiện nay khá nhiều, đặc biệt là những mẫu VIN cũ, trong khi các hãng vẫn tiếp tục sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mẫu mới vào những tháng cuối năm. Tránh để tồn nhiều hàng sang năm tiếp theo thì việc đẩy mạnh chính sách giảm giá là khó tránh khỏi.

Từ đầu tháng 10, tháng bắt đầu quý cuối năm 2025, nhiều hãng đã đẩy mạnh thêm ưu đãi. Ví dụ như Toyota Việt Nam đã nâng ưu đãi cho mẫu xe Vios lên mức tương đương 100% lệ phí trước bạ từ tháng 9/2025. Bước sang tháng 10, hãng lại tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ thêm cho hai mẫu xe Toyota Camry và Hilux.

Thương hiệu xe Nhật khác là Honda cũng bổ sung HR-V e:HEV RS/L vào danh sách các mẫu xe ô tô được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Ngoài ra Honda cũng đã áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ đối với một số mẫu xe “ con cưng” chủ lực như tất cả các phiên bản của Honda City, Honda BR-V, Honda HR-V, và Honda Civic. Chương trình này diễn ra trong thời gian từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025.

Cho dù nhu cầu mua xe phục vụ dịp Tết dần tăng nhưng trước sức ép nguồn cung dồi dào cùng với áp lực tồn kho lớn khiến cuộc đua giảm giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chuyên gia nhận định khi thị trường đang diễn ra "cuộc đua khuyến mại" lớn thì sẽ tạo cơ hội mua xe tối ưu cho người tiêu dùng, đặc biệt là các mẫu xe phổ thông và xe hạng sang. Đây là thời điểm khá hợp lý để người tiêu dùng có thêm cơ hội mua xe với mức giá hợp lý và tiết kiệm chi phí.