Vi phạm công bố thông tin, DS3 bị xử phạt 120 triệu đồng

Bị xử phạt 120 triệu vì vi phạm công bố thông tin, DS3 vẫn báo lãi cao nhất lịch sử 6 tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần DS3 (HNX: DS3) vừa công bố thông tin về việc nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 193/QĐ-XPHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành ngày 13/08.

Theo đó, DS3 bị xử phạt tổng cộng 120 triệu đồng vì vi phạm quy định về công bố thông tin. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và website chính thức của công ty đối với nhiều tài liệu như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; các nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2023/NQ-HĐQT, 2024/NQ-HĐQT và 2025/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan.

Ngoài ra, DS3 còn bị xử phạt vì công bố thông tin không đầy đủ trong báo cáo quản trị công ty năm 2023 và 2024. Cụ thể, công ty không trình bày Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico là bên liên quan của ông Hoàng Hà Phương – Chủ tịch HĐQT DS3; đồng thời chưa đề cập đầy đủ các nghị quyết liên quan đến giao dịch với bên liên quan trong phần nội dung nghị quyết HĐQT. UBCKNN cho biết DS3 đã hợp tác trong quá trình xử lý và có tình tiết giảm nhẹ.

Dù bị xử phạt, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của DS3 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, công ty đạt doanh thu thuần gần 32,1 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,1 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức gần 256 triệu đồng cùng kỳ năm 2024. Biên lãi gộp quý này đạt 27,3%, cải thiện so với mức 23,5% cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DS3 ghi nhận doanh thu hơn 40,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5,7 tỷ đồng. Đây là các mức cao nhất trong lịch sử bán niên của doanh nghiệp.

Theo công ty, kết quả tăng trưởng chủ yếu nhờ quá trình tái cơ cấu hoạt động và mở rộng khai thác các tuyến đường thủy nội địa – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của DS3.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khoản lỗ hơn 36 tỷ đồng trong năm 2022, tính đến ngày 30/6/2025, DS3 vẫn còn lỗ lũy kế gần 11,6 tỷ đồng. Vì lý do này, cổ phiếu DS3 tiếp tục nằm trong diện cảnh báo trên HNX.

Tính đến cuối quý 2/2025, tổng tài sản của DS3 đạt hơn 161 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn là 35,6 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn đạt 47 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần 63,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính chiếm 68,3% tổng nợ, tương đương 43,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu DS3 hiện được giao dịch quanh mức 6.300 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 8% trong 1 tuần qua và gần 19% trong 3 tháng gần nhất. Thanh khoản trung bình đạt khoảng 4.600 cổ phiếu/phiên. Mặc dù thị giá có xu hướng phục hồi, cổ phiếu vẫn thuộc diện cảnh báo do chưa khắc phục được tình trạng lỗ lũy kế.