Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Vành đai 3 TP HCM qua Đồng Nai: "Nút thắt" giải phóng mặt bằng được gỡ

Đoạn Vành đai 3 TP HCM qua Đồng Nai từ chỗ "đội sổ" đã bứt tốc ngoạn mục, tăng 36% khối lượng thi công nhờ quyết tâm gỡ vướng mặt bằng, hứa hẹn về đích sớm.

TA

Sau thời gian "đội sổ" vì vướng mắc mặt bằng, Dự án Đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai đã có cú lội ngược dòng ấn tượng, tăng tốc thi công, tiệm cận mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Dự án Đường vành đai 3 TP.HCM là công trình trọng điểm quốc gia, với tổng chiều dài 76km đi qua Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, Dự án thành phần 3, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai dài hơn 11km, từng là "điểm nghẽn" lớn.

snapedit-1754785466614.jpg
Thi công Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh IT

Ban đầu, tiến độ thi công của đoạn này gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đã khiến Dự án thành phần 3 tụt hậu đáng kể so với các đoạn khác. Cụ thể, vào tháng 9/2024, khối lượng thi công tại đây chỉ đạt 6%, trong khi các dự án thành phần khác đã đạt từ 13% đến 45%.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư và các nhà thầu, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Nhờ việc giải quyết dứt điểm công tác mặt bằng (đã bàn giao 100% mặt bằng thi công), tiến độ dự án đã được đẩy nhanh một cách thần tốc. Đến cuối tháng 7/2025, khối lượng thi công của Dự án thành phần 3 đã đạt 42,6%, tức tăng hơn 36% chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cơ bản bắt kịp tiến độ chung của toàn tuyến.

Hiện tại, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nguồn lực, từ máy móc, thiết bị đến nhân lực, làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm" để bù đắp tiến độ. Đồng thời, việc di dời 8 trụ điện cao thế và bổ sung nguồn đá xây dựng cũng đang được gấp rút thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025, theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra.

#Vành đai 3 TP HCM #Đồng Nai #36% khối lượng #mặt bằng

Bài liên quan

Tin 24/7

Vành đai 3 TP HCM: Đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch sẽ thông xe 19/8

TP HCM sẽ thông xe đoạn đầu dài 8,22km của Vành đai 3 vào 19/8, góp phần giảm tải giao thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực.

33.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra tiến độ công trường thi công dự án đường Vành đai 3-TP HCM.

Ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng lãnh đạo TP HCM và Đồng Nai đi kiểm tra tiến độ các dự án thành phần thuộc Dự án đường Vành đai 3 (TP HCM), đoạn đầu tiên của đường Vành đai 3 TP HCM, cụ thể là Dự án thành phần 1A dài 8,22km, sẽ được thông xe vào ngày 19/8. Đoạn này đi qua cả TP HCM (1,92km) và tỉnh Đồng Nai (6,3km), với tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng. Đây là đoạn được khởi công từ tháng 9/2022 và đã đạt gần 98% sản lượng thi công.

Xem chi tiết

Bất động sản

Căn nhà ba tầng bị nghiêng khi thi công nút giao Tân Vạn, Vành đai 3

(Vietnamdaily) - Một căn nhà 3 tầng bị nghiêng về phía trước ngay sát công trường thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của Báo tri thức và Cuộc sống, chiều ngày 23/3, tại căn nhà bị nghiêng là tiệm kinh doanh vàng Kim Đô Gold, khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An (tĩnh Bình Dương). Đơn vị thi công đã dùng các xe xúc để chống đỡ, ngăn chặn nguy cơ sập nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh cấu trúc thương vụ để sở hữu chi phối tại dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng. Phương án mới sẽ thông qua việc mua lại một pháp nhân được tách ra để chuyên trách sở hữu dự án này.