Vành đai 3 TP HCM qua Đồng Nai: "Nút thắt" giải phóng mặt bằng được gỡ

Sau thời gian "đội sổ" vì vướng mắc mặt bằng, Dự án Đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai đã có cú lội ngược dòng ấn tượng, tăng tốc thi công, tiệm cận mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Dự án Đường vành đai 3 TP.HCM là công trình trọng điểm quốc gia, với tổng chiều dài 76km đi qua Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, Dự án thành phần 3, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai dài hơn 11km, từng là "điểm nghẽn" lớn.

Thi công Dự án Thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh IT

Ban đầu, tiến độ thi công của đoạn này gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đã khiến Dự án thành phần 3 tụt hậu đáng kể so với các đoạn khác. Cụ thể, vào tháng 9/2024, khối lượng thi công tại đây chỉ đạt 6%, trong khi các dự án thành phần khác đã đạt từ 13% đến 45%.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư và các nhà thầu, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Nhờ việc giải quyết dứt điểm công tác mặt bằng (đã bàn giao 100% mặt bằng thi công), tiến độ dự án đã được đẩy nhanh một cách thần tốc. Đến cuối tháng 7/2025, khối lượng thi công của Dự án thành phần 3 đã đạt 42,6%, tức tăng hơn 36% chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cơ bản bắt kịp tiến độ chung của toàn tuyến.

Hiện tại, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nguồn lực, từ máy móc, thiết bị đến nhân lực, làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm" để bù đắp tiến độ. Đồng thời, việc di dời 8 trụ điện cao thế và bổ sung nguồn đá xây dựng cũng đang được gấp rút thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025, theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra.