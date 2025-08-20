Hà Nội

Vàng thế giới lao dốc, kéo giá SJC giảm mạnh sáng 20/8

Giá vàng thế giới giảm hơn 19 USD, kéo theo giá vàng miếng SJC trong nước giảm 200.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng nhẹ ở chiều mua vào.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng ngày 20/8

Giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau đợt tăng nóng. Với mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao (khoảng 1 triệu đồng/lượng), nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro.

Sáng 3/8: Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng

Sáng 3/8,vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng sốc, với mức bán ra đạt 123,5 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh tới 73 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng ngày 3/8

Với việc giá vàng miếng SJC tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng đến 2,1 triệu đồng/lượng (tùy thương hiệu) chỉ trong một phiên, có thể xem đây là một sự phục hồi mạnh mẽ sau nhiều ngày biến động.

Sáng 4/8, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục neo ở mức cao

Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3.361,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức cao chênh lệch lớn giữa mua vào và bán ra.

Cập nhật giá vàng sáng ngày 4/8

Sự ổn định của giá vàng thế giới cũng là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì sự thận trọng nhất định trước các diễn biến có thể xảy ra.

Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng

Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.

Lừa đảo bùa ngải online

Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.

