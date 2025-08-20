Vàng thế giới lao dốc, kéo giá SJC giảm mạnh sáng 20/8

Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3.361,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức cao chênh lệch lớn giữa mua vào và bán ra.

Cập nhật giá vàng sáng ngày 4/8

Sự ổn định của giá vàng thế giới cũng là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao giữa giá mua vào và bán ra cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì sự thận trọng nhất định trước các diễn biến có thể xảy ra.