Vàng SJC neo đỉnh: Chênh lệch lớn vẫn là rủi ro cho nhà đầu tư

Mặc dù giá đã ổn định, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao (đặc biệt là vàng nhẫn), tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn. Giá vàng cao kỷ lục có thể khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời, trong khi người mua mới cũng đang thận trọng
Giá vàng ngày 24/8: Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng, lập đỉnh mới
Cùng đà tăng của thế giới, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh, đẩy vàng miếng SJC vượt ngưỡng 126 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng theo.
Mặc dù giá vàng đang tăng mạnh, khoảng cách chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao, quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Điều này tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng", và cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch.
Giá vàng sáng 12/8: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sốc
Sáng 12/8, giá vàng trong nước giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu, theo đà giá thế giới.
Giá vàng giảm mạnh ở cả vàng trong nước và thế giới cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tiêu cực. Với việc giá vàng thế giới vẫn đang chịu áp lực, thị trường trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động trong thời gian tới. Người mua và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.
Giá vàng đảo chiều: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm giá
Sau những ngày tăng nóng, giá vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, mất tới 500.000 đồng/lượng trong sáng 11/8
- Giá vàng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh. Sự lao dốc bất ngờ này cho thấy thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro, và mức đỉnh kỷ lục không phải là một cột mốc an toàn.
Đọc nhiều nhất
Giá vàng ngày 24/8: Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng, lập đỉnh mới
Cùng đà tăng của thế giới, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh, đẩy vàng miếng SJC vượt ngưỡng 126 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng theo.
Gia Lai: Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt heo và chả ram không rõ nguồn gốc
Một cơ sở sản xuất chả ram ở Gia Lai đã bị xử phạt và buộc tiêu hủy hàng tấn sản phẩm do sử dụng nguyên liệu thịt heo không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.