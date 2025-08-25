Hà Nội

Vàng SJC neo đỉnh: Chênh lệch lớn vẫn là rủi ro cho nhà đầu tư

Sáng 25/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì ở mức cao nhất sau đợt tăng bứt phá cuối tuần trước.

Huyền Hương
Cập nhật giá vàng ngày 25/8

Mặc dù giá đã ổn định, chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức cao (đặc biệt là vàng nhẫn), tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư ngắn hạn. Giá vàng cao kỷ lục có thể khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời, trong khi người mua mới cũng đang thận trọng

