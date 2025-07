Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ, xảy ra trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Đông và Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.