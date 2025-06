Udico bị phạt liên quan dự án khu nhà ở chung cư cao tầng Quốc lộ 1K - Hóa An

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (Udico, HoSE: UIC) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký đất đai tại dự án Hóa An.

Ngày 2/6/2025, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico nhận được quyết định số 121/QĐ-XPHC ngày 30/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đăng ký lần đầu với thửa đất số 12 và 218 thuộc Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng Quốc lộ 1K - Hóa An.

Do đó, Công ty bị phạt 6 triệu đồng và buộc phải thực hiện đăng ký đất đai theo quy định nhưng do do Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất nên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Nhà chung cư 1B và 1C được xây dựng từ 2003-:-2006

Được biết, Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng Quốc lộ 1K - Hóa An được Thủ tướng Chính phủ giao đất để đầu tư xây dựng Khu nhà ở chung cư cao tầng theo Quyết định số 1173/QĐ – TTg ngày 22/11/2000. Trên cơ sở văn bản số 373/TCT-ĐT ngày 4/5/2001 của Tổng Công ty IDICO về việc giao cho Công ty IDICO-UDICO triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, trong đó có Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K.

Dự án thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích đất được quy hoạch là 70.350m2. Trong đó, đất khu chung cư 5 tầng, 12 tầng 23.665m2; Đất khu nhà liên kế 11.860m2; Đất khu nhà biệt thự: 7.392m2.

Công ty đã triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục bồi thường GPMB và triển khai đầu tư xây dựng cuốn chiếu theo diện tích đất sạch được Hội đồng bồi thường bàn giao, đến nay đã thực hiện các hạng mục sau:

Nhà chung cư 5 tầng 1B: Quy mô 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 4 tầng lầu với 11.500 m2 sàn; 9.214 m2 sàn bán gồm 106 căn hộ; Khởi công xây dựng năm 2003 hoàn thành năm 2004, đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Nhà chung cư 5 tầng 1C: Quy mô 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 4 tầng lầu với 11.415 m2 sàn; 9.769 m2 sàn bán gồm 126 căn hộ; Khởi công xây dựng năm 2005 hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2006.