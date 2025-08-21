Hà Nội

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thứ hai Việt Nam

Tài sản nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,7 tỷ USD, xếp hạng 1.069 thế giới; dòng tiền tỷ USD vào chứng khoán giúp các tỷ phú Việt gia tăng tài sản.

Theo Mạnh Hà/Vietnamnet

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 20/8 với một kỷ lục mới của chỉ số VN-Index và thanh khoản ở mức rất cao.

Áp lực bán mạnh có lúc kéo chỉ số VN-Index giảm hơn 20 điểm. Tuy nhiên, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu trụ cột đã giúp chỉ số này ghi điểm khi kết thúc phiên giao dịch, bất chấp thị trường bao trùm sắc đỏ với 317 mã giảm, chỉ có 93 mã tăng (trong đó 12 mã tăng trần).

Kết phiên, VN-Index tăng 10,16 điểm (+0,61%) lên 1.664,36 điểm - đỉnh cao lịch sử mới. Trong khi đó, HNX-Index và Upcom-Index giảm.

Dấu ấn trên thị trường là nhóm cổ phiếu “họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cổ phiếu ngân hàng.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 6.000 đồng lên 124.200 đồng, trong khi Vinhomes (VHM) tăng 5.100 đồng lên 99.000 đồng/cp. Đây là hai cổ phiếu nâng đỡ thị trường chứng khoán từ đầu cho tới cuối phiên giao dịch.

Thị trường chứng kiến sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng với LPBank (LPB), VIB Bank (VIB) và VPBank (VPB) tăng trần. Cổ phiếu Techcombank (TCB), Sacombank (STB), SeABank (SSB), Vietinbank (CTG)… cũng tăng mạnh.

Cổ phiếu HDBank (HDB) do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch quay đầu giảm sau một phiên tăng trần liền trước và chuỗi ngày tăng mạnh.

nguyenphuongthao-1.png
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina IFC. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tuy nhiên, HDBank vẫn ở quanh đỉnh cao lịch sử và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản ở mức cao. Bà Thảo ghi dấu mốc mới với khối tài sản đạt 3,7 tỷ USD tính đến ngày 20/8, theo Forbes.

So với hồi tháng 5, tài sản của bà đã tăng thêm 1,2 tỷ USD, giúp bà giữ vững vị trí người giàu thứ hai tại Việt Nam, chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và xếp thứ 1.069 trong danh sách tỷ phú thế giới. Cú bứt phá này đến từ sự tăng trưởng ấn tượng của hai doanh nghiệp do bà dẫn dắt: Ngân hàng HDBank (HDB) và Hãng hàng không VietJet (VJC).

Cổ phiếu HDBank đã có một tháng giao dịch bùng nổ, tăng từ mức 24.000 đồng/cổ phiếu lên hơn 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng hơn 33%. Đặc biệt, trong phiên sáng 19/8, cổ phiếu HDB đạt mức kịch trần 32.500 đồng (+6,56%), với khối lượng giao dịch hơn 34 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá trong bối cảnh đa số tổ chức tín dụng báo lãi tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025. Tăng trưởng tín dụng ở mức rất cao. Một số ngân hàng tham gia tái cơ cấu vừa được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, trong đó có HDBank, VPBank...

HDBank cũng được giới đầu tư kỳ vọng cao khi nữ tỷ phú Phương Thảo xuất hiện với tư cách "chủ nhà" tại lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Điều này càng làm dấy lên kỳ vọng về vai trò của bà trong việc định hình trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Bà Thảo nắm giữ hơn 3,7% cổ phần tại HDB, trong khi Tập đoàn Sovico nắm hơn 12,9%.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VietJet (VJC) do bà Thảo làm Chủ tịch cũng ghi nhận đà tăng mạnh mẽ, từ mức 93.000 đồng hồi giữa tháng 7 lên khoảng 145.000 đồng vào giữa tháng 8, tương ứng mức tăng hơn 55%.

Tính tới 20/8, theo danh sách của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn giàu nhất Việt Nam với 12,7 tỷ USD, theo sau là bà Phương Thảo.

Tỷ phú Trần Đình Long xếp thứ 3 với 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.432 trên thế giới. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng thứ 4 với 2,7 tỷ USD và cuối cùng là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với 1,2 tỷ USD.

