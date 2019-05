8 thí sinh được Phó giám đốc Sở GDĐT Sơn La nâng điểm là con ai?

Theo lời khai của bị can Trần Xuân Yến, chính ông Hoàng Tiến Đức đã đưa thông tin của 8 thí sinh để nhờ rút bài sửa nâng điểm.

Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ liên quan đến vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia 2018 sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can liên quan về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra, ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý, trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Trần Xuân Yến. Ảnh: CACC.

Theo ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Sau đó ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, đã gặp ông Yến tại phòng làm việc và đưa thông tin của 4 thí sinh để nhờ nâng điểm . Danh sách này có 2 trường hợp trùng với những thí sinh được giám đốc sở nhờ nâng điểm trước đó.

Danh sách các thí sinh được nâng điểm là:

Thí sinh N.Đ.A., số báo danh 14001279. Điểm thật của thí sinh này chỉ được toán 4,8, lý 6, tiếng Anh 5 nhưng đã nhờ nâng lên thành toán 9,2, lý 9, ngoại ngữ 9,6 để đạt 27,8 điểm. Thí sinh này có bố công tác tại Cục Thuế Sơn La, mẹ làm việc tại Văn phòng Tỉnh uỷ Sơn La.

Thí sinh có số báo danh 14001545 là B.T.N. có điểm thật là toán 5,2, sử 7,5 và ngữ văn là 8. Thí sinh này được nâng điểm thành toán 9,6, sử 9,5 và văn vẫn giữ nguyên 8 điểm. Bố của thí sinh này là Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mai Sơn, Sơn La.

Thí sinh T.T.M.A., số báo danh 14001293 có điểm thật là toán 7 (được nâng lên thành 9,6), ngoại ngữ 7,2 (được nâng lên thành 9,6). Thí sinh này có bố là Phó Chánh thanh tra tỉnh Sơn La.

Thí sinh P.M.H., số báo danh 14001415, điểm thật môn toán là 6,8, vật lý 7,5, hóa học 7,5 nhưng được nâng lên thành 9 điểm mỗi môn để đạt tổng điểm 27. Thí sinh này là con của Chánh thanh tra sở GD&ĐT Sơn La.

Thí sinh N.Y.K., số báo danh 14001479 có điểm thực môn toán là 9, được nâng lên thành 9,6. Môn ngoại ngữ của thí sinh này là 7,4, được nâng lên thành 9,6. Thí sinh này có bố là Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Sơn La.

Thí sinh số báo danh 14001394 là D.T.T.H. có điểm toán là 6,6, được nâng thành 8,4. Môn ngoại ngữ đạt 6,8, được nâng thành 9. Bố của thí sinh này là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La.

Thí sinh Đ.T.N.K., số báo danh 14001480 có điểm thật môn toán là 7,4, nhờ nâng lên 8,6. Môn lý là 8,5, nhờ nâng thành 9,5 và môn hóa 6,5 nâng lên thành 8,75. Thí sinh này có bố là Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La.

Thí sinh N.H.P., số báo danh 14000619. Thí sinh này có điểm công bố lần đầu là toán 9,6, sử 9,5 và văn 8, tổng 27,1 điểm. Điểm thực tế của thí sinh tự do này chỉ là toán 3, sử 3,25 và văn được 5,25.