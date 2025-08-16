Hà Nội

Từ 20/8, có thể lưu thông qua cầu lớn nhất tuyến Vành đai 3 TP HCM

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TPHCM nối TPHCM - Đồng Nai, giúp giảm áp lực cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo Hữu Huy/TPO

Ngày 16/8, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM, Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan về phương án tổ chức giao thông của dự án thành phần 1A (bao gồm công trình cầu Nhơn Trạch) - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 là một hạng mục của đường Vành đai 3 TPHCM. Tuyến này dài 8,14 km, điểm đầu giao với đường ĐT.25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (địa phận phường Long Trường, TPHCM). Dự án sẽ khánh thành ngày 19/8 và chính thức đưa vào khai thác từ 7h ngày 20/8 tới đây.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan về phương án tổ chức giao thông, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo Tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ và Ban đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông qua phạm vi dự án.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ nay đến khi dự án thành phần 1 và 3 hoàn thành, dự kiến cuối năm 2026) sẽ cho phép khai thác đoạn từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) như đường ô tô thông thường, cho xe ô tô và xe máy lưu thông.

Đường dẫn lên cầu Nhơn Trạch (phía bờ Đồng Nai). Ảnh: M.T

Đường dẫn lên cầu Nhơn Trạch (phía bờ Đồng Nai). Ảnh: M.T

Phía Đồng Nai tổ chức 2 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch; xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng. Ba điểm giao cắt đồng mức sẽ được điều tiết bằng biển báo và đèn tín hiệu. Phía TP.HCM, xe ô tô từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trên toàn tuyến thành phần 1A, cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ do nút giao trạm thu phí cao tốc HLD chưa hoàn thiện toàn bộ.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ cuối năm 2026), toàn tuyến sẽ khai thác theo quy mô đường cao tốc: 4 làn xe cơ giới ở phần lõi, đường song hành cho xe hỗn hợp. Riêng cầu Nhơn Trạch sẽ tổ chức giao thông hỗn hợp, gồm 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách.

Dự án thành phần 1A (bao gồm công trình cầu Nhơn Trạch) - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: M.T

Dự án thành phần 1A (bao gồm công trình cầu Nhơn Trạch) - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: M.T

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc trong thời gian đầu khai thác dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp triển khai tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên tuyến theo hệ thống báo hiệu đã lắp đặt.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo phương tiện lưu thông đúng loại, đúng phạm vi và tốc độ cho phép.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo quá trình vận hành ban đầu diễn ra an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa các sự cố và xung đột giao thông trên tuyến và các khu vực lân cận.

Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM dài hơn 8 km, gồm cầu Nhơn Trạch vượt sông Đồng Nai, đường dẫn hai đầu cầu, 2 cầu cạn, các nút giao, đường gom, trạm thu phí và hệ thống chiếu sáng.

Tuyến có mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, tốc độ thiết kế 80 km/h, kết nối từ tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (khu vực TP. Thủ Đức cũ). Dự án giúp rút ngắn hành trình từ Nhơn Trạch về TPHCM, giảm tải cho cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, tạo động lực phát triển vùng.

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TPHCM nối TPHCM - Đồng Nai. Cây cầu dài gần 2,6 km, rộng khoảng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, thiết kế vận tốc 80 km/h, tĩnh không thông thuyền 30,5 m.

Khi đưa vào hoạt động, cầu sẽ giảm áp lực cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối linh hoạt và thúc đẩy lưu thông liên vùng hiệu quả hơn.

