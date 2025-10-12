Truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản em họ, trốn từ Lâm Đồng vào TP HCM

Sau khi cướp trang sức và điện thoại của em họ, nam thanh niên mang đi bán lấy tiền, bỏ trốn nhiều nơi trước khi bị bắt.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi) là nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của em họ tại phường Tân An.

Đối tượng Thảo đang thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/10, Thảo đến nhà người em họ 17 tuổi, phát hiện nạn nhân ở nhà một mình. Đối tượng trùm kín mặt, rút dao đe dọa và dùng băng keo trói tay nạn nhân, sau đó lấy đi số trang sức và điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét.

Qua truy xét, công an xác định Thảo đã bán số vàng cướp được tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội, thu 40 triệu đồng. Sau đó, nghi phạm thuê taxi bỏ trốn về TP HCM.

Tối 8/10, lực lượng chức năng phát hiện Thảo đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một (TP HCM) và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.