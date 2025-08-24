Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn 2025

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2025 với nhiều ngành tăng mạnh.Ngành Khoa học máy tính tiếp tục dẫn đầu với mức điểm cao nhất.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay đạt tới 60.849, gấp đôi so với năm 2024, kéo theo điểm chuẩn của nhiều ngành tăng rõ rệt.

Theo kết quả công bố, điểm chuẩn xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 điểm (tổ hợp A00 làm gốc). Trong đó, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) giữ vị trí cao nhất.

Năm nay, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 4.455 chỉ tiêu cho 31 ngành/nhóm ngành đào tạo. Nhà trường cũng mở thêm ba ngành mới là Công nghệ giáo dục, Kinh tế đất đai và Thống kê để đa dạng hóa các lựa chọn cho thí sinh.

Từ 9 giờ sáng ngày 24/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức trên website của trường: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua-xettuyen

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ trước 17 giờ ngày 30/8.

Để thuận lợi cho các thủ tục nhập học trực tiếp, nhà trường khuyến khích thí sinh xác nhận nhập học sớm, trước 7 giờ ngày 26/8. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường sẽ diễn ra từ 26/8 đến 30/8.