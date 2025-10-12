TPHCM: Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội trong đêm, 3.000m² bị thiêu rụi

Một người được giải cứu khỏi đám cháy lớn ở xưởng gỗ TPHCM, hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị hư hại nặng.

Trưa 11/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP HCM đã khống chế hoàn toàn đám cháy lớn tại Công ty TNHH Phong Thủy (ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp). Đơn vị đang phối hợp thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát mạnh tại khu xưởng gỗ rộng hàng nghìn mét vuông. Đây là nơi chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như dăm bào, mùn cưa, gỗ thành phẩm. Đám cháy lan nhanh bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và khu vực chứa gỗ ngoài trời.

Trong lúc chữa cháy, Cảnh sát đã kịp thời cứu một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong và đưa đi cấp cứu. Do khu vực nằm trong tuyến đường nhỏ hẹp, công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ngọn lửa được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, khoảng 3.000m² nhà xưởng bị thiêu rụi, nhiều thiết bị, máy móc hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.