TPHCM: Xã Tân Nhựt sẵn sàng hỗ trợ đơn vị thu gom rác nếu có nhu cầu vay vốn

Ngày 7/8/2025, UBND xã Tân Nhựt đã có buổi làm việc với 15 đơn vị thu gom rác trên địa bàn xã, qua đó đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đối với thực trạng chậm trễ và khó khăn về tài chính, chính quyền xã cam kết sẽ hỗ trợ các đơn vị, đồng thời yêu cầu siết chặt kỷ luật, phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu 90% hộ dân ký hợp đồng thu gom vào tháng 9 tới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thu gom rác đã báo cáo về kết quả triển khai ký hợp đồng với hộ dân và tần suất thu gom duy trì cách ngày. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng nêu những vướng mắc thực tế như tình trạng chậm trễ do phương tiện hư hỏng đột xuất, thiếu xe dự phòng...

Đáng chú ý, có trường hợp nhiều hộ dân dù đã đăng ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ đóng phí, gây khó khăn về tài chính cho các đơn vị. Trước những khó khăn này, các đơn vị thu gom rác cam kết sẽ khắc phục, tăng cường tuyên truyền và đề xuất chính quyền hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin khi có sự cố.

UBND xã Tân Nhựt đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2025, ít nhất 90% hộ dân sẽ ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt. Ảnh minh họa.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt yêu cầu các đơn vị thu gom rác phối hợp chặt chẽ với chính quyền. Khi xảy ra chậm trễ, cần thông báo rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp trưởng ấp để cập nhật cho người dân.

Ngoài ra, để giải quyết nhanh các phản ánh, UBND xã sẽ thành lập nhóm Zalo, kết nối trực tiếp giữa chính quyền và đơn vị thu gom. Ông Trường cũng khuyến khích các đơn vị mạnh dạn lập hồ sơ gửi Phòng Kinh tế nếu có nhu cầu hỗ trợ phương tiện hoặc vay vốn để duy trì hoạt động.

Theo ông Võ Thành Công - Trưởng phòng Kinh tế xã, trong thời gian tới, phòng sẽ trực tiếp làm việc với từng đơn vị để kiểm tra tính pháp lý và hợp đồng lao động. Ông cũng cho biết sẽ rà soát lại khối lượng rác thực tế để điều chỉnh tần suất thu gom hợp lý. Để giải quyết vấn đề phí, ông Công khẳng định xã sẽ phối hợp các ấp vận động 100% hộ dân ký hợp đồng và đóng phí đúng hạn, không để tình trạng ký hợp đồng nhưng không nộp phí.

Tính đến hết tháng 7/2025, toàn xã Tân Nhựt đã thu được 145,8 triệu đồng phí thu gom từ 22/32 đơn vị. Tổng kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của ba xã cũ (Tân Nhựt, Tân Kiên, Tân Túc) đạt 13,79 tỷ đồng, trong đó Tân Nhựt chiếm hơn 6,96 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, UBND xã Tân Nhựt đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2025, ít nhất 90% hộ dân sẽ ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt. Đồng thời, hướng tới đồng bộ hóa công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, tạo tiền đề cho một môi trường sống sạch đẹp, văn minh.