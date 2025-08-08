Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

TPHCM: Xã Tân Nhựt sẵn sàng hỗ trợ đơn vị thu gom rác nếu có nhu cầu vay vốn

UBND xã Tân Nhựt yêu cầu siết chặt kỷ luật thu gom rác, tăng phối hợp, đồng thời cam kết hỗ trợ để đạt mục tiêu 90% hộ dân ký hợp đồng vào tháng 9/2025.

Ngọc Tân

Ngày 7/8/2025, UBND xã Tân Nhựt đã có buổi làm việc với 15 đơn vị thu gom rác trên địa bàn xã, qua đó đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đối với thực trạng chậm trễ và khó khăn về tài chính, chính quyền xã cam kết sẽ hỗ trợ các đơn vị, đồng thời yêu cầu siết chặt kỷ luật, phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu 90% hộ dân ký hợp đồng thu gom vào tháng 9 tới.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thu gom rác đã báo cáo về kết quả triển khai ký hợp đồng với hộ dân và tần suất thu gom duy trì cách ngày. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng nêu những vướng mắc thực tế như tình trạng chậm trễ do phương tiện hư hỏng đột xuất, thiếu xe dự phòng...

Đáng chú ý, có trường hợp nhiều hộ dân dù đã đăng ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ đóng phí, gây khó khăn về tài chính cho các đơn vị. Trước những khó khăn này, các đơn vị thu gom rác cam kết sẽ khắc phục, tăng cường tuyên truyền và đề xuất chính quyền hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin khi có sự cố.

thugomrac-1.jpg
UBND xã Tân Nhựt đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2025, ít nhất 90% hộ dân sẽ ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt. Ảnh minh họa.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt yêu cầu các đơn vị thu gom rác phối hợp chặt chẽ với chính quyền. Khi xảy ra chậm trễ, cần thông báo rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp trưởng ấp để cập nhật cho người dân.

Ngoài ra, để giải quyết nhanh các phản ánh, UBND xã sẽ thành lập nhóm Zalo, kết nối trực tiếp giữa chính quyền và đơn vị thu gom. Ông Trường cũng khuyến khích các đơn vị mạnh dạn lập hồ sơ gửi Phòng Kinh tế nếu có nhu cầu hỗ trợ phương tiện hoặc vay vốn để duy trì hoạt động.

Theo ông Võ Thành Công - Trưởng phòng Kinh tế xã, trong thời gian tới, phòng sẽ trực tiếp làm việc với từng đơn vị để kiểm tra tính pháp lý và hợp đồng lao động. Ông cũng cho biết sẽ rà soát lại khối lượng rác thực tế để điều chỉnh tần suất thu gom hợp lý. Để giải quyết vấn đề phí, ông Công khẳng định xã sẽ phối hợp các ấp vận động 100% hộ dân ký hợp đồng và đóng phí đúng hạn, không để tình trạng ký hợp đồng nhưng không nộp phí.

Tính đến hết tháng 7/2025, toàn xã Tân Nhựt đã thu được 145,8 triệu đồng phí thu gom từ 22/32 đơn vị. Tổng kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của ba xã cũ (Tân Nhựt, Tân Kiên, Tân Túc) đạt 13,79 tỷ đồng, trong đó Tân Nhựt chiếm hơn 6,96 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, UBND xã Tân Nhựt đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2025, ít nhất 90% hộ dân sẽ ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt. Đồng thời, hướng tới đồng bộ hóa công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, tạo tiền đề cho một môi trường sống sạch đẹp, văn minh.

#thu gom rác Tân Nhựt #hợp đồng thu gom rác #vay vốn hỗ trợ thu gom rác #quản lý chất thải sinh hoạt #phối hợp xử lý rác Tân Nhựt #hỗ trợ tài chính đơn vị thu gom

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Xem chi tiết

Bạn đọc

Hai đối thủ bị loại, Công ty Tân Bình "ẵm" gói thầu hơn 8,7 tỷ đồng

Với việc 2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, Công ty Tân Bình giành quyền thi công tầng trệt nhà A5, ĐH Bách Khoa TP HCM,với giá 8,753 tỷ đồng.

2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Dự án sửa chữa tầng trệt nhà A5 được Trường Đại học Bách khoa TP HCM phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1872/QĐ-ĐHBK ngày 29/5/2025, với tổng mức đầu tư xây dựng công trình 10 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án là hiện đại hóa không gian làm việc cho các phòng chức năng thuộc tầng trệt nhà A5, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và vị thế của Trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Loại đối thủ mạnh LS-VINA, CADIVI - Việt Thái liên tục thắng lớn tại EVN SPC

Công ty Việt Thái vừa trúng gói thầu mua sắm gần 52 tỷ tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), nâng tổng giá trị trúng thầu lên hơn 539 tỷ đồng.

Tiếp tục thắng gói thầu lớn

Ngày 27/6/2025, ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã ký ban hành Quyết định số 157/QĐ-HĐTV, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm vật tư thiết bị (VTTB) trung và hạ thế – Đợt 2, năm 2025. Kế hoạch gồm 10 gói thầu, với tổng giá trị 441,551 tỷ đồng, bao gồm các danh mục thiết bị trọng yếu như: máy biến áp phân phối, kiểm định an toàn kỹ thuật, dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt, tụ bù, tủ điện trung – hạ áp, và thiết bị đo đếm các loại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới