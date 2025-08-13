Hà Nội

TPHCM: Xã Ngãi Giao hướng tới chuẩn đô thị mới năm 2030

Xã Ngãi Giao (TP HCM) hướng tới bứt phá toàn diện hạ tầng, thương mại – dịch vụ và công nghiệp – đô thị, quyết về đích đô thị hóa vào năm 2030.

Thiên Bảo

Chiều 12/8, Đảng bộ xã Ngãi Giao (TP HCM) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM – dự và chỉ đạo đại hội.

anh-1-ngai-giao.jpg
Ông Nguyễn Chí Trung (thứ 4 từ trái vào) – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM tặng hoa của Thành ủy TP HCM chúc mừng đại hội. Ảnh: Đinh Hùng

Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất xã Bình Ba, xã Suối Nghệ và thị trấn Ngãi Giao (cũ), đơn vị hành chính mới có diện tích 69 km² với hơn 49.000 dân. Đảng bộ xã hiện có 44 tổ chức đảng trực thuộc và 1.510 đảng viên.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, giai đoạn 2025 - 2030, xã Ngãi Giao chọn khâu đột phá là huy động tối đa các nguồn lực để phát triển thương mại – dịch vụ, công nghiệp – đô thị, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng thúc đẩy đô thị hóa xã Ngãi Giao đến năm 2030.

Phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (chưa bao gồm khu, cụm công nghiệp) đạt 2.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm; tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 12.841 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%; tạo việc làm tăng thêm khoảng 1.250 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 85%...

anh-2-ngai-giao.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngãi Giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đinh Hùng

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ngãi Giao, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, xã Ngãi Giao có vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, là cầu nối quan trọng liên kết vùng. Kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu ngành nghề hợp lý, tiềm năng để trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố là rất lớn.

Ông Trung cũng yêu cầu xã cần khắc phục hạn chế trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp, xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi trong khu dân cư…

Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu, đưa Ngãi Giao trở thành điểm sáng phát triển ở khu vực Đông Bắc TP HCM.

