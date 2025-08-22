TPHCM: Xã Châu Đức định hướng phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị

Trung tâm hành chính xã Châu Đức, TP HCM

Với vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với các cảng biển, sân bay và tuyến cao tốc, xã Châu Đức, TP HCM đang đặt ra những mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 tăng thu nhập người dân gần 20%. Trọng tâm của chiến lược này là phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị, hứa hẹn cho sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

Xã Châu Đức nằm trên các trục giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp với cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc và đường vành đai 4. Đây là vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng.

Xã Châu Đức (TP HCM) là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Xà Bang và Cù Bị (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), có diện tích 84,6km2, dân số 28.240 người; Đảng bộ xã có 619 đảng viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, địa phương được quy hoạch 5 khu công nghiệp - đô thị. Giai đoạn 2025-2030 sẽ tập trung triển khai 3 khu Bắc Châu Đức 1, 2 và 3 với tổng diện tích 3.200ha.

Khu Công nghiệp Châu Đức (Ảnh tư liệu)

Để hiện thực hóa tầm nhìn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Châu Đức khẳng định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng cốt lõi; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững...

Mục tiêu của địa phương đến năm 2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp - đô thị, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng xã Châu Đức văn minh, giàu đẹp. Trong đó, phát triển công nghiệp - đô thị được xác định là khâu đột phá then chốt, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Nổi bật nhất là mục tiêu tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn 12% mỗi năm và thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20% vào năm 2030. Bên cạnh phát triển kinh tế, Châu Đức cũng đặt trọng tâm vào các lĩnh vực xã hội, đặt ra mục tiêu 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt trên 96.5% và giảm tối thiểu 5% tội phạm, tai nạn giao thông mỗi năm.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Nguyễn Chí Trung để phát triển bền vững địa phương cần chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng, tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường chặt chẽ.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Châu Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 người đã ra mắt. Ông Lê Thanh Liêm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Trọng Tá giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.