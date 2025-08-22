Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

TPHCM: Xã Châu Đức định hướng phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị

Với mục tiêu tăng thu nhập người dân gần 20%, xã Châu Đức (TP HCM) xác định phát triển khu công nghiệp-đô thị là đột phá then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Huyền Hương
11.jpg
Trung tâm hành chính xã Châu Đức, TP HCM

Với vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với các cảng biển, sân bay và tuyến cao tốc, xã Châu Đức, TP HCM đang đặt ra những mục tiêu cho giai đoạn 2025-2030 tăng thu nhập người dân gần 20%. Trọng tâm của chiến lược này là phát triển 3.200ha khu công nghiệp - đô thị, hứa hẹn cho sự tăng trưởng kinh tế địa phương.

Xã Châu Đức nằm trên các trục giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp với cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc và đường vành đai 4. Đây là vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng.

Xã Châu Đức (TP HCM) là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Xà Bang và Cù Bị (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), có diện tích 84,6km2, dân số 28.240 người; Đảng bộ xã có 619 đảng viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, địa phương được quy hoạch 5 khu công nghiệp - đô thị. Giai đoạn 2025-2030 sẽ tập trung triển khai 3 khu Bắc Châu Đức 1, 2 và 3 với tổng diện tích 3.200ha.

11111.jpg
Khu Công nghiệp Châu Đức (Ảnh tư liệu)

Để hiện thực hóa tầm nhìn mới, Đảng bộ và chính quyền xã Châu Đức khẳng định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng cốt lõi; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững...

Mục tiêu của địa phương đến năm 2030 là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp - đô thị, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng xã Châu Đức văn minh, giàu đẹp. Trong đó, phát triển công nghiệp - đô thị được xác định là khâu đột phá then chốt, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Nổi bật nhất là mục tiêu tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn 12% mỗi năm và thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20% vào năm 2030. Bên cạnh phát triển kinh tế, Châu Đức cũng đặt trọng tâm vào các lĩnh vực xã hội, đặt ra mục tiêu 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt trên 96.5% và giảm tối thiểu 5% tội phạm, tai nạn giao thông mỗi năm.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM Nguyễn Chí Trung để phát triển bền vững địa phương cần chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng, tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ môi trường chặt chẽ.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Châu Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 người đã ra mắt. Ông Lê Thanh Liêm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Trọng Tá giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

#Xã Châu Đức #phát triển khu công nghiệp #đô thị Châu Đức #tăng trưởng kinh tế TP HCM #quy hoạch khu công nghiệp #đầu tư hạ tầng Châu Đức

Bài liên quan

Tin 24/7

Cà Mau nỗ lực giải ngân vốn Chương trình MTQG hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 445 tỷ đồng của Chương trình 1719

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719)

3.jpg
Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị
Xem chi tiết

Bất động sản

TPHCM: Khởi công dự án 7.300 tỷ đồng cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi

TP HCM khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi nhằm giải quyết ô nhiễm, chống ngập và nâng cao chất lượng sống.

Sáng 13/8, UBND TP HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét và cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi tại các phường Chánh Hưng và Phú Định (quận 8 cũ). Dự án trọng điểm này, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2028.

2.jpg
Lãnh đạo TP HCM thực hiện nghi thức khởi công Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định thanh tra các dự án, công trình xây dựng tại xã Phú Tân giai đoạn 2022-2025.

4.jpg
Buổi công bố Quyết định thanh tra tại xã Phú Tân (Ảnh: Thanh tra Cà Mau)

Cụ thể, sáng 13/8/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 071/QĐ-TTr ngày 06/8/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc thanh tra các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã Phú Tân. Cuộc thanh tra sẽ tập trung vào các công trình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…