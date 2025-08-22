TPHCM trưng bày ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vũng Tàu

Phường Vũng Tàu, TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh đặc biệt, tôn vinh chặng đường lịch sử 80 năm của đất nước và giới thiệu tầm nhìn chiến lược của siêu đô thị mới sau sáp nhập.

Ngày 22/8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tại số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Triển lãm trưng bày hình ảnh, diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975.

Những hình ảnh triển lãm thể hiện thành tựu sau 50 năm Ngày Giải phóng trên tất cả các lĩnh vực, cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội,… Đây là nền tảng, điều kiện và động lực để đất nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới "Kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam".

Những hình ảnh, tư liệu thể hiện rõ "TP HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới", bao gồm cả khu vực (TP HCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) vừa được sáp nhập thành TP HCM mới. Các tư liệu này thể hiện một "siêu đô thị" với quy mô và tầm nhìn chiến lược mới, hướng tới mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và khu vực.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và các di tích lịch sử - văn hóa, du lịch biển... của TPHCM mới. Qua đó, cho thấy TP HCM là siêu đô thị du lịch đầy tiềm năng, thân thiện và mến khách. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5/9.