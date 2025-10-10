TPHCM tái khởi động 'Bình dân học vụ' thời 4.0, phổ cập kỹ năng số toàn dân

Lấy cảm hứng từ phong trào xóa mù chữ lịch sử, TPHCM phát động "Bình dân học vụ số" với mục tiêu trang bị kỹ năng số cơ bản cho mọi người dân trên địa bàn.

Mang tinh thần của phong trào Bình dân học vụ lịch sử, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức phát động chiến dịch "Bình dân học vụ số" giai đoạn 2025-2026 với mục tiêu xóa "mù" kỹ năng số, đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh minh họa.

Lễ phát động sẽ được tổ chức long trọng vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, do Trung tâm Chuyển đổi số TP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng nghìn người tham gia, bao gồm lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, đại diện 168 xã, phường, đặc khu và đông đảo đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Mục tiêu cốt lõi của phong trào là phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản một cách "toàn dân, toàn diện", khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, gắn với vai trò đồng hành của MTTQ Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức cho Nhân dân.

Ngay tại lễ phát động, chương trình phối hợp triển khai phong trào giữa UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ được ký kết. Đồng thời, các đội tình nguyện viên thuộc "Tổ công nghệ số cộng đồng" sẽ chính thức ra mắt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Sau buổi lễ, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc hướng dẫn trực tiếp người dân thực hành trên điện thoại thông minh. Chiến dịch sẽ được triển khai sâu rộng tại 168 xã, phường và đặc khu Côn Đảo với các nội dung thiết thực như: