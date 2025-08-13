TPHCM: Phường Bình Tân hướng tới phát triển đô thị xanh, hiện đại, bền vững

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực TP HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa của Thành ủy TP HCM chúc mừng đại hội

Phường Bình Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bình Hưng Hòa B cùng một phần diện tích và dân số của phường Bình Trị Đông A, Tân Tạo. Với diện tích hơn 11 km² và dân số gần 162.000 người, đây là một trong những địa bàn đông dân nhất TP HCM. Đại hội lần thứ I quy tụ 145 đại biểu, đại diện cho hơn 1.600 đảng viên của 99 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Được xem là cửa ngõ chiến lược ở phía Tây TP HCM, phường Bình Tân đóng vai trò cầu nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí đắc địa, quỹ đất tiềm năng cùng điều kiện phát triển đặc thù đã tạo cho Bình Tân lợi thế vượt trội để bứt phá trong giai đoạn mới.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các phường tiền thân đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Công tác xây dựng Đảng được củng cố; kinh tế phục hồi sau đại dịch; hạ tầng kỹ thuật và xã hội có bước cải thiện rõ nét; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được nâng cao; quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối diện áp lực dân số lớn, hạ tầng chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển, cùng một số hạn chế về văn hóa – xã hội và an ninh trật tự.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị “trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân”; phát triển đô thị xanh – hiện đại – bền vững; đẩy mạnh kinh tế gắn với ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng công viên cây xanh, nâng cấp trường học; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong đó, quy hoạch đô thị được xác định là nhiệm vụ then chốt, với ba khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; hoàn thiện hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, dù mới hoạt động theo mô hình mới hơn 45 ngày (từ 1/7), hệ thống chính trị phường đã nhanh chóng ổn định, phối hợp hiệu quả, vừa chuẩn bị tốt cho đại hội, vừa triển khai trơn tru các nhiệm vụ thường xuyên. Ông khẳng định phường Bình Tân là “mắt xích” trọng yếu trong trục phát triển Tây – Tây Bắc của TP HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Bình Tân rà soát và đồng bộ hóa quy hoạch với định hướng chung của thành phố; phân bổ hợp lý quỹ đất cho hạ tầng, không gian xanh và công trình công cộng; phát triển hài hòa với quy mô dân số và năng lực hạ tầng. Đồng thời, cần khai thác tối đa lợi thế vị trí để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cấp hạ tầng đô thị; phát triển giao thông đối nội – đối ngoại, đặc biệt trên các trục Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10, Liên khu 4 – 5… nhằm mở rộng dịch vụ vận tải và logistics.

“Phường phải quản lý chặt chẽ đô thị, nhất là ở những khu vực đang đô thị hóa; siết chặt trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, tự phát; bảo vệ môi trường và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị”, ông Nghị nhấn mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân gồm 27 thành viên. Bà Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Sử đảm nhiệm chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.