TPHCM: Phước Hải đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch biển – sinh thái – nghỉ dưỡng chất lượng cao

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Võ Huy Hoàng, Phó Ban Nội Chính Thành ủy TP HCM tặng hoa của Thành ủy TP HCM chúc mừng Đại hội đại biểu xã Phước Hải. Ảnh: Đông Hiếu

Xã Phước Hải được thành lập sau khi sáp nhập thị trấn Phước Hải và xã Phước Hội, có diện tích hơn 70 km², dân số 43.615 người để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây là bước ngoặt quan trọng giúp địa phương tái quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng biển và hướng tới mô hình đô thị du lịch – sinh thái – dịch vụ ven biển ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã hoàn thành và vượt 148/153 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, kinh tế tăng trưởng ổn định, thương mại – dịch vụ – du lịch khởi sắc. Hạ tầng giao thông, điện, nước được đầu tư đồng bộ, 100% đường nông thôn được cứng hóa, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 100%.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đảng bộ xã Phước Hải cũng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tạo uy tín và niềm tin trong nhân dân, góp phần điều hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được cấp ủy cấp trên đánh giá đơn vị “trong sạch - vững mạnh” nhiều năm liền.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Hải, TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đông Hiếu

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phước Hải đặt mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh về thương mại – dịch vụ – du lịch; phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm đạt 88,78 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 8%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách hàng năm đạt từ 99% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%...

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Phước Hải cũng đưa ra 2 khâu đột phá: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng; xây dựng Phước Hải trở thành điểm đến du lịch biển - sinh thái - nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hải, TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Đông Hiếu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, xã Phước Hải sở hữu những tiềm năng và lợi thế so sánh điều kiện tự nhiên và xã hội cho phát triển du lịch, nằm trên các trục đường giao thông kết nối của trục kinh tế động lực du lịch ven biển; vùng chức năng du lịch và đô thị biển kết hợp di tích văn hóa, lịch sử, các vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái sẽ hình thành nhiều sản phẩm du lịch khác biệt cho địa phương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải là một giai đoạn chuyển mình đột phá của Phước Hải, với mục tiêu xây dựng Phước Hải trở thành một đô thị du lịch sinh thái ven biển, một điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng chất lượng cao của TP HCM.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; quan tâm nâng cao chất lượng đồng bộ từ công tác lập đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, gắn với quy hoạch sử dụng đất.

Địa phương cần huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách, nguồn lực của doanh nghiệp và người dân để đầu tư, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của xã đã đề ra, trong đó chú trọng: đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất - kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển các ngành, các lĩnh vực; đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo sản phẩm có giá trị, thương hiệu đặc trưng phục vụ du lịch và cung ứng cho thị trường; thu hút được doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn, có thương hiệu, tương xứng với tiềm năng phát triển…

Địa phương cần thảo luận, phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030 bình quân hàng năm phải đạt 2 con số, tối thiểu là 10% trở lên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP HCM trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, Phước Hải tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Sau Đại hội, đề nghị Đảng bộ cần bắt tay xây dựng ngay Chương trình hành động với các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội với tinh thần: “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP HCM trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt gồm 27 đồng chí. Ông Võ Tài Quốc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hải.