TPHCM: Người đàn ông gây náo loạn quán nhậu sau khi bị từ chối mời bia

Tình huống bất ngờ xảy ra tại quán nhậu khi người đàn ông không giữ được bình tĩnh sau khi bị từ chối lời mời.

Huyền Hương

Clip ghi lại sự việc

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an địa phương đã có mặt, làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

