TPHCM: Người đàn ông gây náo loạn quán nhậu sau khi bị từ chối mời bia

Clip ghi lại sự việc
Ngay sau vụ việc, lực lượng công an địa phương đã có mặt, làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.
Tình huống bất ngờ xảy ra tại quán nhậu khi người đàn ông không giữ được bình tĩnh sau khi bị từ chối lời mời.
Xe 5 chỗ ở TP Pleiku va chạm xe máy chở trẻ nhỏ rồi rời khỏi hiện trường, công an đang xác minh.
Viện KSND và Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp điều tra vụ xe ben rơi xuống biển khiến tài xế thiệt mạng.
Sáng 10/10, người dân và du khách tại khu vực cảng Bãi Vòng, Phú Quốc bất ngờ chứng kiến một vòi rồng khổng lồ hình thành trên biển trong cơn mưa giông.
Một thiếu nữ 17 tuổi ở Cần Thơ bị vợ chồng chủ quán ăn cùng một phụ nữ khác hành hung ngay tại nơi làm việc, gây bức xúc dư luận.
Vụ cháy xe đông lạnh chở trái cây xảy ra sáng sớm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, may mắn không gây thương vong.
Một điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay giữa ca cấp cứu, toàn bộ vụ việc được camera ghi lại.
Vụ việc hai nam sinh đánh đập một nữ sinh giữa lớp học tại Trường THCS thị trấn Chợ Vàm (An Giang) đang khiến cộng đồng mạng và phụ huynh học sinh bàng hoàng.
Camera an ninh ghi lại cảnh một nam sinh cấp 2 đang điều khiển xe đạp điện “độ chế” bị rớt bánh sau khi đang lưu thông trên quốc lộ 62 khiến em ngã lăn ra đường
Clip ghi lại cảnh hai em nhỏ phát hiện trộm xe máy, hô hoán "ăn trộm" khiến hai đối tượng phải bỏ chạy.
Đám cháy bùng phát từ tầng trệt căn nhà 4 tầng sau khi chủ nhà quên tắt bếp luộc gà, nguyên nhân được xác định do rò rỉ gas.
Clip Bị người phụ nữ giật mất 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh đạp xe đuổi theo rồi ngã xuống đường, đầu gối trầy xước.
Triều cường sáng 8/10 trên sông Hậu đạt 2,13 m, vượt báo động 3, gây ngập nặng nhiều tuyến đường trung tâm Cần Thơ.
Sau mâu thuẫn khi nhậu, thanh niên 27 tuổi lái ô tô 7 chỗ lao vào quán ở Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong.
Camera nhà dân ghi lại toàn bộ vụ cô gái bị đâm tử vong tại phường Tam Thắng, TP HCM. Nghi phạm là người từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Cầm dao múa loạn giữa đường, người đàn ông khiến nhiều người hoảng loạn trước khi bị công an và người dân khống chế.
Đám cháy lớn bùng phát gần chợ Võ Thành Trang, khói đen bao trùm khu vực, hàng chục lính cứu hỏa khẩn trương dập lửa.
Hình ảnh đoàn múa lân ngồi trên thùng và nóc xe tải chạy trên quốc lộ được người dân ghi lại, sau đó tài xế đã bị công an lập biên bản, xử phạt hành chính.
Đoạn clip lan truyền clip nghi người phụ nữ uống rượu trước khi lái ô tô tông tử vong Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk).
Sau va chạm giao thông, tài xế xe bán tải hùng hổ đánh người, đập điện thoại... toàn bộ diễn biến được camera ghi lại.
Vụ va chạm mạnh giữa hai ô tô tại xã Tân Hải, Lâm Đồng khiến cả hai xe hư hỏng nặng, không có thương vong.
Lực lượng công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, tạm giữ nhiều xe máy độ, 2 người dương tính với ma túy.