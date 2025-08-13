Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

TPHCM: Khởi công dự án 7.300 tỷ đồng cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi

TP HCM khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi nhằm giải quyết ô nhiễm, chống ngập và nâng cao chất lượng sống.

Lâm Vũ

Sáng 13/8, UBND TP HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét và cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi tại các phường Chánh Hưng và Phú Định (quận 8 cũ). Dự án trọng điểm này, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2028.

2.jpg
Lãnh đạo TP HCM thực hiện nghi thức khởi công Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng: Xây dựng khoảng 4,3km kè bờ bắc Kênh Đôi; Nạo vét một phần lòng sông để cải thiện khả năng thoát nước; Mở rộng và xây mới các tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy và Nguyễn Duy nối dài; Xây cầu Hiệp Ân 2 và bến thủy nội địa tại phường Chánh Hưng...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM cho biết, dự án này được người dân mong chờ nhiều năm và khi hoàn thành sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị khu vực, giải quyết tình trạng ô nhiễm, chống ngập úng và khôi phục cảnh quan. Dự án còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên, dự án cũng ảnh hưởng đến nơi ở của 1.605 hộ dân với diện tích đất thu hồi khoảng 5,85ha (799 trường hợp ở phường Chánh Hưng, 806 ở phường Phú Định). Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách đột phá, đảm bảo người dân có điều kiện tái định cư tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, ông Cường cũng đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để TP HCM tiếp tục triển khai thành công các dự án cải tạo nhà ven kênh rạch trong tương lai.

#dự án cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi #TP HCM nạo vét Kênh Đôi #chống ngập TP HCM #giải quyết ô nhiễm môi trường #dự án 7.300 tỷ đồng #cải thiện chất lượng sống TP HCM

Bài liên quan

Bất động sản

Cà Mau: 5 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành vào ngày 19/8

Cà Mau sẽ khởi công và khánh thành 5 dự án lớn vào ngày 19/8 với các công trình trọng điểm về giao thông, hàng không và nhà ở xã hội.

Ngày 12/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 19/8 có 5 dự án quy mô lớn sẽ được khởi công và khánh thành, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các dự án này bao gồm cả công trình về hạ tầng giao thông, hàng không và nhà ở dân sinh.

11.jpg
Phối cảnh khu liên hiệp thể thao tại phường Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh tư liệu)
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau nỗ lực giải ngân vốn Chương trình MTQG hỗ trợ cho đồng bào DTTS

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hơn 445 tỷ đồng của Chương trình 1719

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo vừa diễn ra, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã thể hiện quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719)

3.jpg
Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị
Xem chi tiết

Tin 24/7

Cà Mau thí điểm "phục vụ 5 sao" tại trung tâm hành chính công

Tỉnh Cà Mau mới thí điểm mô hình "phục vụ 5 sao" tại một số Trung tâm hành chính công nhằm nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số 

Tỉnh Cà Mau mới hiện có 64 đơn vị hành chính cấp xã. Kể từ đầu tháng 7/2025, có hơn 1.730 cán bộ, công chức đã được tập huấn, bồi dưỡng về các kỹ năng giải quyết hồ sơ trên phần mềm, giao tiếp hành chính và xử lý thủ tục liên thông. Tỉnh cũng đã triển khai thí điểm mô hình luân chuyển cán bộ, giúp năng suất xử lý hồ sơ tăng từ 25-30%.

1111111.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đá Bạc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cần Thơ siết chặt quản lý xây dựng

Cần Thơ siết chặt quản lý xây dựng

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật, TP. Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.