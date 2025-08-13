TPHCM: Khởi công dự án 7.300 tỷ đồng cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi

Sáng 13/8, UBND TP HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét và cải tạo môi trường bờ bắc Kênh Đôi tại các phường Chánh Hưng và Phú Định (quận 8 cũ). Dự án trọng điểm này, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2023-2028.

Lãnh đạo TP HCM thực hiện nghi thức khởi công Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng: Xây dựng khoảng 4,3km kè bờ bắc Kênh Đôi; Nạo vét một phần lòng sông để cải thiện khả năng thoát nước; Mở rộng và xây mới các tuyến đường Hoài Thanh, Nguyễn Duy và Nguyễn Duy nối dài; Xây cầu Hiệp Ân 2 và bến thủy nội địa tại phường Chánh Hưng...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM cho biết, dự án này được người dân mong chờ nhiều năm và khi hoàn thành sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị khu vực, giải quyết tình trạng ô nhiễm, chống ngập úng và khôi phục cảnh quan. Dự án còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuy nhiên, dự án cũng ảnh hưởng đến nơi ở của 1.605 hộ dân với diện tích đất thu hồi khoảng 5,85ha (799 trường hợp ở phường Chánh Hưng, 806 ở phường Phú Định). Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách đột phá, đảm bảo người dân có điều kiện tái định cư tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, ông Cường cũng đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để TP HCM tiếp tục triển khai thành công các dự án cải tạo nhà ven kênh rạch trong tương lai.