Bất động sản

TPHCM: Hơn 3.700 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá lại

3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP HCM) sẽ được đưa ra đấu giá lại sau nhiều năm bỏ hoang và 4 lần đấu giá bất thành.

Thiên Bảo

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5, xây dựng xong từ năm 2015. Theo phương án, số căn hộ sẽ được chia làm 2 khối: khối R1 – R3 với 2.220 căn và khối R4 – R5 với 1.570 căn, đưa ra đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

thu-thiem-2.jpg
Hơn 3.700 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá lại. Ảnh: Đình Sơn

Mục tiêu của TP HCM là tăng hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, tránh lãng phí, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách và góp phần ổn định thị trường bất động sản. Thành phố yêu cầu việc đấu giá phải gắn liền với tiến độ phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM được giao làm cơ quan thường trực Tổ công tác đấu giá, chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn đơn vị định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời ký hợp đồng mua bán với người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá sẽ được hướng dẫn thanh toán, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ chủ trì lập quyết định bán tài sản công và bàn giao căn hộ; Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

Việc đấu giá lại 3.790 căn hộ Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng tồn đọng nhiều năm, đồng thời tạo động lực mới cho thị trường bất động sản TP HCM.

