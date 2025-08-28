Hà Nội

Tin 24/7

TP.HCM gấp rút phòng chống sốt xuất huyết, cảnh báo thêm bệnh Chikungunya

Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM đã tăng hơn 221% so với cùng kỳ. Ngành y tế đã gấp rút mở rộng giường bệnh và phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng.

Huyền Hương
111.jpg

Ngày 26/8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế các ca chuyển nặng. Trong chiến dịch năm nay, ngành y tế đề ra các nhiệm vụ cụ thể:

Trung tâm y tế, trạm y tế phường xã chủ động tham mưu UBND triển khai chiến dịch, ký cam kết với từng hộ gia đình trong việc diệt muỗi, diệt lăng quăng.

  • Bệnh viện, phòng khám thực hiện nghiêm quy trình giám sát, xử lý ổ dịch, chuyển tuyến và điều trị kịp thời.
  • Rà soát, trang bị đầy đủ thuốc, hóa chất, máy móc, thiết bị phòng dịch. Chủ động phun hóa chất tại các ổ dịch nhỏ, xử lý triệt để muỗi và vật trung gian truyền bệnh.
  • Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa quân y và dân y tại vùng sâu, vùng xa.
  • Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, TP.HCM mới (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã ghi nhận hơn 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ. Chỉ riêng trong tuần vừa qua đã có trên 2.000 ca mắc mới, trong đó 74% là ca nặng và 8% có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, nhằm hạn chế ca chuyển nặng và không qua khỏi. Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ đạo các bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện đa khoa phải mở rộng số giường bệnh. Đồng thời, ngành y tế tăng cường tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ ở tất cả các tuyến về phác đồ chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng cảnh báo về bệnh chikungunya, một bệnh lây truyền qua muỗi với triệu chứng tương tự sốt xuất huyết. Dù chưa ghi nhận ca mắc, nhưng bệnh này từng có ca mắc ở Việt Nam. Do chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu nên biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Tại buổi lễ phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã kêu gọi mỗi gia đình dành thời gian kiểm tra, loại bỏ lăng quăng trong các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải, đồng thời phối hợp với y tế địa phương trong việc phun hóa chất diệt muỗi.

Bất động sản

Dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn: Cần Thơ tháo gỡ vướng mắc bàn giao mặt bằng

Cần Thơ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn vào cuối tháng 9.

Ngày 26/8, tại buổi làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dẫn khí lô B – Ô Môn, nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án đường dẫn khí Lô B – Ô Môn, một công trình trọng điểm quốc gia, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu, trong tháng 9 tới, các địa phương phải cố gắng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, để đến quý 3/2027 đón dòng khí đầu tiên từ dự án.

222.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
Xem chi tiết

Tin 24/7

TPHCM triển khai chính sách mới chăm sóc người cao tuổi

TPHCM sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người trên 60 tuổi trên toàn địa bàn sau sáp nhập. Kinh phí cho chương trình này sẽ do ngân sách thành phố chi trả.

TP.HCM vừa thông qua kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân từ 60 tuổi trở lên. Đây là một chương trình quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang bước vào giai đoạn già hóa dân số.

111111111111111111111.jpg
Trạm y tế phường 8 (quận Gò Vấp) khám bệnh cho người cao tuổi (Ảnh: Thảo Phương)
Xem chi tiết

Tin 24/7

ĐH Đồng Nai công bố điểm chuẩn, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất

Trường ĐH Đồng Nai đã công bố kết quả tuyển sinh. Sư phạm Ngữ văn cao nhất, trong khi Kế toán, Quản trị kinh doanh ở mức thấp.

Trường Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2025. Theo đó, điểm cao nhất thuộc về nhóm ngành sư phạm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành nghề này.

2.jpg
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai
Xem chi tiết

