TPHCM đưa Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo SIHUB 320 tỷ vào hoạt động

Sự kiện là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TP HCM.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Hà Trang

Tòa nhà SIHUB cao 7 tầng tọa lạc tại 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, khởi công từ tháng 10/2020, với tổng vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng từ ngân sách.

Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM. Ảnh: SIHUB

Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình nhà nước quản lý, ươm mầm tài năng và lan tỏa chính sách hỗ trợ. Các tầng còn lại là khu vực hội tụ nguồn lực xã hội, bao gồm tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp đầu tư và hỗ trợ startup. Mô hình vận hành của trung tâm theo hợp tác công - tư.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Trang

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: Thành phố sở hữu nền tảng khoa học công nghệ mạnh, với 97 trường đại học – cao đẳng, hơn 450 tổ chức khoa học công nghệ, 134 phòng thí nghiệm hiện đại. Đây là bệ phóng để TP HCM phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp có giá trị 5,22 tỷ USD, đứng thứ 3 Đông Nam Á chỉ sau Singapore và Jakarta.

Hiện TP HCM có hơn 2.000 startup (chiếm 50% cả nước), hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiều lĩnh vực đã lọt top 100 toàn cầu như Fintech, Edtech, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Giao thông vận tải và Blockchain.

Sự ra đời của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB) không chỉ tạo “bệ phóng” cho thế hệ startup mới, mà còn thể hiện tầm nhìn của TP HCM trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành “đô thị đổi mới sáng tạo – trung tâm công nghệ hàng đầu Đông Nam Á”.