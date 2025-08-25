Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

TPHCM đưa Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo SIHUB 320 tỷ vào hoạt động

TP HCM vừa khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB), biểu tượng mới thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vươn tầm khu vực.

Thiên Bảo

Sự kiện là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TP HCM.

khoi-nghiep-1.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Hà Trang

Tòa nhà SIHUB cao 7 tầng tọa lạc tại 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, khởi công từ tháng 10/2020, với tổng vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng từ ngân sách.

khoi-nghiep-2.jpg
Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM. Ảnh: SIHUB

Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình nhà nước quản lý, ươm mầm tài năng và lan tỏa chính sách hỗ trợ. Các tầng còn lại là khu vực hội tụ nguồn lực xã hội, bao gồm tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp đầu tư và hỗ trợ startup. Mô hình vận hành của trung tâm theo hợp tác công - tư.

khoi-nghiep-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà Trang

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: Thành phố sở hữu nền tảng khoa học công nghệ mạnh, với 97 trường đại học – cao đẳng, hơn 450 tổ chức khoa học công nghệ, 134 phòng thí nghiệm hiện đại. Đây là bệ phóng để TP HCM phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp có giá trị 5,22 tỷ USD, đứng thứ 3 Đông Nam Á chỉ sau Singapore và Jakarta.

Hiện TP HCM có hơn 2.000 startup (chiếm 50% cả nước), hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiều lĩnh vực đã lọt top 100 toàn cầu như Fintech, Edtech, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Giao thông vận tải và Blockchain.

Sự ra đời của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB) không chỉ tạo “bệ phóng” cho thế hệ startup mới, mà còn thể hiện tầm nhìn của TP HCM trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành “đô thị đổi mới sáng tạo – trung tâm công nghệ hàng đầu Đông Nam Á”.

##TP HCM ##SIHUB ##khởi nghiệp sáng tạo ##Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Bài liên quan

Bất động sản

TP HCM: Côn Đảo đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV từ lưới quốc gia

Sau nhiều năm mong đợi, dòng điện quốc gia chuẩn bị chính thức đến với Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) thông qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển.

UBND Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) vừa thông báo về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV cấp điện từ đất liền ra đảo. Đây được xem là bước tiến quan trọng, không chỉ ghi dấu mốc lịch sử trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo, mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống dân sinh.

con-dao-1.jpg
Công trình có tổng chiều dài 103,7 km, quy mô cấp điện áp 110 kV, với tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng.
Xem chi tiết

Bất động sản

TP HCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án khu tứ giác Bến Thành

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị phường Bến Thành kiến nghị giải quyết dứt điểm các công trình dở dang, đặc biệt là dự án khu tứ giác Bến Thành.

tuguabenthanh-1.png
Dự án tại khu tứ giác Bến Thành nằm trên 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính (phường Bến Thành). Ảnh: Liên Phạm.

Sáng 22/8, Đảng bộ phường Bến Thành, TP.HCM, đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xem chi tiết

Bất động sản

TP HCM khởi công xây bờ kè Trần Xuân Soạn hơn 75 tỷ đồng

Dự án bờ kè đường Trần Xuân Soạn trị giá 75,3 tỉ đồng đã được khởi công xây dựng tại TP HCM. Công trình giúp bảo vệ hạ tầng và cải thiện môi trường sống.

3-619.jpg
Khởi công xây bờ kè Trần Xuân Soạn

Sáng 22/8, TP HCM đã khởi công xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn tại phường Tân Hưng mới (thuộc quận 7 cũ), một công trình được người dân ven sông mong đợi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Doanh nghiệp bất động sản gia nhập đường đua huy động vốn

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt huy động vốn

Thị trường bất động sản chứng kiến làn sóng huy động vốn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn. Họ đang tận dụng mọi công cụ tài chính từ chứng khoán đến M&A để xoay vòng dòng tiền và kích hoạt các dự án mới…