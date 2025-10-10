TPHCM đề xuất mở cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu và Từ Dũ tại Bà Rịa–Vũng Tàu cũ

Sở Y tế TPHCM kiến nghị UBND thành phố giao đất 2 bệnh viện cũ ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũ để mở cơ sở 2 cho chuyên khoa Ung bướu và Sản.

Ngày 8/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đơn vị đã có văn bản gửi UBND TP HCM về việc đề xuất chủ trương sử dụng cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) để thành lập Bệnh viện chuyên khoa Sản, và cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ) để mở thêm cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Theo ông Thượng, qua khảo sát thực tế và làm việc với chính quyền địa phương, Sở Y tế ghi nhận trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) hiện còn nhiều khu đất có thể đưa vào quy hoạch phục vụ y tế. Trong đó, hai cơ sở nhà đất của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi cũ vẫn chưa được tái sử dụng sau khi các bệnh viện này chuyển sang cơ sở mới.

Từ nhu cầu thực tế của người dân và chính quyền địa phương, Sở Y tế TP HCM nhận định cần ưu tiên hai chuyên khoa Ung bướu và Sản – Phụ khoa, vốn là lĩnh vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ nhiều năm qua gặp khó khăn về nhân lực và kỹ thuật. Hiện nay, người dân khu vực này vẫn phải di chuyển lên TP HCM để điều trị, gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cụ thể, Sở Y tế kiến nghị giao Bệnh viện Lê Lợi cũ (số 22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu) cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2. Hai đơn vị này là bệnh viện công lập tự chủ tài chính nhóm 1, nên sẽ tự đầu tư bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, không sử dụng ngân sách thành phố.

Đồng thời, đề xuất Bệnh viện Bà Rịa cũ (số 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa) được giao cho Bệnh viện Ung Bướu TP HCM mở cơ sở 2 để đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư ngày càng tăng.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM khẳng định, sau khi được UBND thành phố chấp thuận chủ trương, sở sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đề án thành lập cơ sở 2, trình phê duyệt, hướng tới phát triển mạng lưới y tế khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), góp phần giảm tải cho hệ thống y tế TP HCM và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân vùng Đông Nam Bộ.