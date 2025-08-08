Hà Nội

Bất động sản

TPHCM đề xuất miễn giấy phép xây nhà dưới 7 tầng

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất thí điểm miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thiên Vũ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị đã được duyệt.

222.jpg
Ảnh minh họa: L.Vũ

Theo đề xuất, các công trình đủ điều kiện sẽ được miễn giấy phép xây dựng, thay vào đó chủ đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký xây dựng. Quy trình mới yêu cầu chủ đầu tư thông báo khởi công tới UBND cấp xã trước ít nhất 3 ngày làm việc, kèm theo hồ sơ thiết kế và các giấy tờ pháp lý liên quan về quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng cũng đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị, với các chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương đương với quy hoạch chi tiết 1/500. Nhằm cải cách hành chính và phù hợp với chủ trương được nêu trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, TP.HCM đã công bố danh mục 112/356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.

Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu xây nhà ở riêng lẻ thuộc danh sách các dự án trên, chỉ cần có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và hồ sơ thiết kế phù hợp quy hoạch đã được duyệt (tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc), và làm thủ tục đăng ký xây dựng, thay vì xin giấy phép.

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới 5,5 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở riêng lẻ chiếm gần 3,5 triệu m2. Số lượng giấy phép xây dựng được cấp cũng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy thị trường xây dựng tại thành phố đang có những chuyển biến tích cực.

Sở Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các xã, phường rà soát, công bố thêm các dự án, khu dân cư đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

