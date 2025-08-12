Hà Nội

TPHCM công bố chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú ngắn ngày

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an TPHCM, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường liên quan mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư.

Cụ thể, đối với căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, kê khai đăng ký thuế và xuất hóa đơn, điều kiện về pháp nhân, thể nhân, an ninh trật tự.

Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TPHCM, quản lý đăng ký lưu trú, tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ... để ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật, phối hợp với Công an TPHCM, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9.

TPHCM sẽ lên danh sách các chung cư có cho thuê căn hộ ngắn ngày trên địa bàn.

Đối với nhu cầu thực tiễn khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất UBND TPHCM báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép lập đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của TPHCM và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9.

Trước đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn. Thời gian thực hiện thí điểm là 12 tháng, kể từ ngày 1/9.

Theo đó, đối với giải pháp tạm thời, sở đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho thực hiện cơ chế thí điểm về khai thác cho thuê căn hộ để ở trong nhà chung cư theo hình thức lưu trú ngắn hạn. Đồng thời sẽ tổng hợp thực tế làm cơ sở kiến nghị các cơ quan Trung ương bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật.

Phạm vi áp dụng thí điểm là những căn chung cư trên địa bàn TPHCM có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng.

Các căn hộ thí điểm cho thuê lưu trú ngắn hạn phải đáp ứng một số điều kiện, như việc cho thuê phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú. Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú, thực hiện thông báo lưu trú khi có khách.

Đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cho người lưu trú. Hoạt động thí điểm phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, quyền lợi cư dân.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có kiến nghị bổ sung quy định về cho thuê căn hộ ngắn ngày vào Luật Nhà ở, Nghị định 95/2024/NĐ-CP, Thông tư 05/2024/TT-BXD và mẫu nội quy nhà chung cư, làm rõ trách nhiệm của người cho thuê, nghĩa vụ phối hợp với ban quản trị, chính quyền địa phương và quy định mức phí quản lý có thể cao hơn cư dân thường trú. Yêu cầu người cho thuê căn hộ ngắn ngày phải đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Đồng thời, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát và báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa người cho thuê, cộng đồng cư dân và khách thuê căn hộ.

Theo HoREA, hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày không làm gia tăng mật độ cư trú vượt mức quy hoạch, cũng không gây xuống cấp hạ tầng kỹ thuật do lượng khách thuê bình quân chỉ khoảng 1,7 lượt/người/căn hộ/tháng. Việc cho thuê căn hộ ngắn ngày là quyền hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ, được quy định trong Luật Nhà ở 2023 và Bộ Luật Dân sự 2015.

