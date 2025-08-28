Hà Nội

Tin 24/7

TP.HCM: Công bố 7 di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố

Ngày 27-8, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố.

Lê Hoàn

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, HĐND thành phố cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao.

z6949408426024-d2aa2997d543acb118425d2b545639cf.jpg

Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, thành phố vinh danh thêm 7 công trình, địa điểm gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và đời sống văn hóa của nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

z6949408615965-cd48ceb244a00e7b7990fa9dc58643aa.jpg

Danh mục gồm 2 di tích kiến trúc nghệ thuật (Đền thờ họ Trương, Khu mộ ông bà Trương Minh Thành – Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo) và 5 di tích lịch sử (Đình Tân Phước; Đình Thần Phú An; Căn cứ Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn tại Vườn Thơm; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Trường THPT Ten Lơ Man).

z6949408545515-59c8ecb6e37425cc7c0c80e2fe5ad156.jpg

Với đợt bổ sung này, TP.HCM hiện có 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Đây là nguồn tài sản quý báu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời tạo nền tảng để thành phố phát triển hài hòa giữa hiện đại và lịch sử.

z6949408779713-99c5fe5465c76f8f4299153c246642eb.jpg

Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị quản lý sẽ xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá để di sản trở thành nguồn lực văn hóa, góp phần cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

