Bất động sản

TPHCM chi gần 110.000 tỷ đồng làm 6 dự án “giải cứu” kẹt xe khu Nam

Khu Nam TP HCM sắp đón loạt dự án giao thông “khủng” gần 110.000 tỷ đồng, kỳ vọng giải tỏa áp lực kẹt xe và tạo động lực phát triển đô thị – kinh tế.

Thiên Bảo
1-nguyen-khoai.jpg
Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Cầu đường Nguyễn Khoái (vốn hơn 3.700 tỷ đồng, dài gần 5 km) sẽ nối thẳng từ Quận 7 cũ vào đại lộ Võ Văn Kiệt, dự kiến khởi công tháng 10/2025 và hoàn thành năm 2027, được xem là dự án “giải tỏa” trực tiếp áp lực giao thông cho trung tâm.

2-cau-can-gio.jpg
Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Cầu Cần Giờ – công trình BOT hơn 10.500 tỷ đồng, dài 7,3 km, thiết kế 6 làn xe – sẽ thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian đi lại, đồng thời phục vụ hai siêu dự án: Khu đô thị du lịch biển 2.870 ha và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

3-cau-duong-binh-tien.jpg
Phối cảnh cầu đường Bình Tiên đi trên cao. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Cầu đường Bình Tiên (gần 6.300 tỷ đồng), với cầu vượt 3,1 km và đường song hành sẽ tạo trục giao thông hướng tâm, kết nối khu Nam với trung tâm và các tuyến vành đai, dự kiến hoàn thành 2028.

4-nut-giao-rung-sac.jpg
Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn đi qua đường Rừng Sác. Ảnh: Anh Tú.

Nút giao Rừng Sác – cao tốc Bến Lức – Long Thành (vốn gần 3.000 tỷ đồng) sẽ xây hầm chui, mở rộng cao tốc lên 8 làn, khởi công 2026, hoàn thành 2028.

5-duong-nguyen-huu-tho.jpg
Phối cảnh đường trên cao 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM

Trục Bắc – Nam (Nguyễn Hữu Thọ) (9.894 tỷ đồng) sẽ mở rộng thành 10 làn, trong đó có 7,2 km đường trên cao, tăng năng lực kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành.

6-metro-can-gio.jpg
Tuyến metro TP HCM - Cần Giờ sẽ chạy dọc đường Rừng. Ảnh: Anh Tú

Đáng chú ý nhất là metro TP HCM – Cần Giờ với vốn đầu tư khổng lồ hơn 76.000 tỷ đồng, tốc độ thiết kế tới 350 km/h, dự kiến hoàn thành đầu năm 2028. Đây là tuyến metro chiến lược giúp Cần Giờ bứt phá, kết nối trực tiếp khu đô thị biển với trung tâm thành phố.

Loạt dự án này không chỉ “giải cứu” kẹt xe khu Nam, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng không gian đô thị và khai thác tiềm năng du lịch biển, cảng biển quốc tế của TP HCM.

##kẹt xe khu Nam TP HCM ##cầu đường Nguyễn Khoái ##cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh ##cầu Bình Tiên nối trung tâm với Nam Sài Gòn ##Metro TP HCM - Cần Giờ ##Trục Bắc - Nam Nguyễn Hữu Thọ

