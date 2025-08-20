Hà Nội

Tin 24/7

TPHCM: 86 phường, xã cho phép đăng ký xe trực tuyến

Người dân tại 86 phường, xã ở TPHCM có thể đăng ký xe trực tuyến mà không cần mang xe đến kiểm tra thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Huyền Hương

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM (PC08) đã công bố 86 điểm công an phường, xã trên địa bàn có chức năng thực hiện đăng ký xe trực tuyến toàn trình. Theo đó, người dân có thể hoàn tất nhiều thủ tục qua mạng mà không cần mang phương tiện đến trụ sở công an . Cụ thể:

Công an 86 phường, xã có chức năng thực hiện đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ ngồi của người lái xe và các loại xe tương tự xe ô tô con; tất cả thủ tục đăng ký xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay đổi các thông tin của chủ xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng... không yêu cầu đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế.

Ngoài ra, Công an 86 phường, xã cũng thực hiện đăng ký xe mô tô (xe máy) của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP HCM (trừ các loại xe ô tô khác, xe máy chuyên dùng, xe có nguồn gốc tịch thu).

11.jpg
Công an 86 phường, xã đăng ký xe trực tuyến toàn trình (ẢNH: PC08)

Đối với 82 Công an phường, xã và đặc khu Côn Đảo còn lại thì thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP HCM (trừ xe có nguồn gốc tịch thu).

111.jpg
82 điểm thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP HCM (ẢNH: PC08)

Ngày 1/7/2025 Công an TP HCM chính thức triển khai phân cấp cho 100% công an phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong thành phố.

Đáng chú ý, Phòng CSGT Công an TP HCM có 6 điểm thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong TP HCM, xe có nguồn gốc tịch thu thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM: Điểm đăng ký xe Nơ Trang Long; Điểm đăng ký xe Nam Sài Gòn; Điểm đăng ký xe Rạch Chiếc; Điểm đăng ký xe An Sương; Điểm đăng ký xe Chánh Hiệp; Điểm đăng ký xe Bà Rịa.

Tin mới