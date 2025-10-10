TPBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ vượt 27.700 tỷ đồng

TPBank được chấp thuận phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu trả cổ tức, dự kiến nâng vốn điều lệ lên trên 27.700 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 1.321 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng. Giá trị mệnh giá mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng, tổng giá trị phát hành gần 1.321 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được TPBank sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin và bổ sung vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, ngân hàng cũng thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến ngày 31/12/2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp TPBank kết hợp chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Ảnh minh hoạ

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm và tăng hơn 18% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt gần 293.500 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch năm và tăng hơn 31% so với cuối năm trước.

Dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.