TP Hồ Chí Minh được chọn là điểm cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng'

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được chọn là một trong các điểm cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức (BTC) cầu truyền hình "Thời cơ vàng" cho biết, vào chiều 21/8. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC).

Thông tin về chương trình, đại diện BTC cho biết: Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình quốc gia đặc biệt, mà là một tác phẩm nghệ thuật công phu, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, đưa khán giả trở thành một phần của những thời khắc vĩ đại nhất của dân tộc.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của chương trình, nhờ công nghệ sân khấu hiện đại, được phối hợp tổ chức hiệu ứng, tại cả 3 điểm cầu truyền hình, bao gồm: Cột cờ Hà Nội, lần đầu tiên xuất hiện sân khấu đa chiều, nơi hệ thống màn LED sẽ mang lại diện mạo mới cho các công trình kiến trúc cổ kính; Quảng trường Ngọ Môn, Huế được “thổi hồn” bằng hiệu ứng 3D Mapping, tạo nên sự giao thoa ngoạn mục giữa di sản trăm năm và hơi thở hiện đại.

Riêng đối với điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, BTC sẽ kết hợp nét trầm mặc của công trình lịch sử với sự trẻ trung, năng động, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, đậm chất thành phố mang tên Bác.

Các đạo diễn, quay phim và diễn viên miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đêm cầu truyền hình trực tiếp vào ngày 22/8. Ảnh: BTC cung cấp.

Tham gia chương trình có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, như: Hà Anh Tuấn với ca khúc mới do DTAP sáng tác, lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, hứa hẹn trở thành khoảnh khắc bùng nổ cảm

xúc tại điểm cầu Hà Nội. Ngoài ra, những ca khúc bất hủ, từng là ngọn lửa dẫn đường cho bao thế hệ, sẽ được tái hiện qua giọng ca của Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh, Xệ Xệ, cùng các tài năng trẻ từ "Điểm hẹn tài năng".

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ “Đất nước”. Ngoài ra, vở kịch “Tôi và Chúng ta” của Lưu Quang Vũ sau 40 năm kể từ lần công diễn chấn động năm 1985, sẽ trở lại với một trích đoạn đầy cảm xúc, mang thông điệp sâu sắc, như đang nói về chính cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Cầu truyền hình sẽ được Truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào 20h10 ngày 22/08/2025 và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình địa phương, mạng xã hội và truyền thông trên báo đài trung ương và địa phương.