Tin 24/7

TP Hồ Chí Minh được chọn là điểm cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng'

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được chọn là một trong các điểm cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo Thành Luân/ Báo daidoanket

Đây là thông tin được Ban Tổ chức (BTC) cầu truyền hình "Thời cơ vàng" cho biết, vào chiều 21/8. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức.

2.jpg
Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC).

Thông tin về chương trình, đại diện BTC cho biết: Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình truyền hình quốc gia đặc biệt, mà là một tác phẩm nghệ thuật công phu, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, đưa khán giả trở thành một phần của những thời khắc vĩ đại nhất của dân tộc.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của chương trình, nhờ công nghệ sân khấu hiện đại, được phối hợp tổ chức hiệu ứng, tại cả 3 điểm cầu truyền hình, bao gồm: Cột cờ Hà Nội, lần đầu tiên xuất hiện sân khấu đa chiều, nơi hệ thống màn LED sẽ mang lại diện mạo mới cho các công trình kiến trúc cổ kính; Quảng trường Ngọ Môn, Huế được “thổi hồn” bằng hiệu ứng 3D Mapping, tạo nên sự giao thoa ngoạn mục giữa di sản trăm năm và hơi thở hiện đại.

Riêng đối với điểm cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, BTC sẽ kết hợp nét trầm mặc của công trình lịch sử với sự trẻ trung, năng động, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, đậm chất thành phố mang tên Bác.

22.jpg
Các đạo diễn, quay phim và diễn viên miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đêm cầu truyền hình trực tiếp vào ngày 22/8. Ảnh: BTC cung cấp.

Tham gia chương trình có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, như: Hà Anh Tuấn với ca khúc mới do DTAP sáng tác, lấy cảm hứng từ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, hứa hẹn trở thành khoảnh khắc bùng nổ cảm
xúc tại điểm cầu Hà Nội. Ngoài ra, những ca khúc bất hủ, từng là ngọn lửa dẫn đường cho bao thế hệ, sẽ được tái hiện qua giọng ca của Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh, Xệ Xệ, cùng các tài năng trẻ từ "Điểm hẹn tài năng".

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sẽ mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ “Đất nước”. Ngoài ra, vở kịch “Tôi và Chúng ta” của Lưu Quang Vũ sau 40 năm kể từ lần công diễn chấn động năm 1985, sẽ trở lại với một trích đoạn đầy cảm xúc, mang thông điệp sâu sắc, như đang nói về chính cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Cầu truyền hình sẽ được Truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào 20h10 ngày 22/08/2025 và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình địa phương, mạng xã hội và truyền thông trên báo đài trung ương và địa phương.

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 20/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Xem chi tiết

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Xem chi tiết

Trung ương Đoàn công bố lộ trình tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

88.jpg
Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu trung ương và hơn 3.500 điểm cầu trên cả nước. Thông tin từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 15-9; đại hội cấp xã, phường, bắt đầu từ tháng 9 và hoàn thành trước ngày 31-11; đại hội cấp tỉnh, thành và tương đương hoàn thành trước ngày 31-12; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức trong quý 2-2026.

Xem chi tiết

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.