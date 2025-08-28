Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

TP HCM xây bến xe buýt Hóc Môn hơn 10.000 m2 tại cửa ngõ Tây Bắc

Một giao thông công cộng mới trị giá hơn 133 tỷ đồng vừa được khởi công tại Hóc Môn. Dự án này sẽ gắn kết metro và xe buýt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Thiên Vũ

Sáng 28/8, TP HCM đã khởi công xây dựng một bến xe buýt hiện đại tại cửa ngõ Tây Bắc. Dự án bao gồm Bến xe buýt Hóc Môn và tuyến đường kết nối, với tổng vốn đầu tư hơn 133 tỷ đồng.

33333.jpg
Nghi thức khởi công

Dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và giải quyết nhu cầu đậu đỗ phương tiện tại khu vực Tây Bắc thành phố. Tổng vốn đầu tư là hơn 133 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 60 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Bến xe buýt Hóc Môn sẽ được xây dựng trên diện tích 10.340 m², với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Công trình sẽ có đầy đủ các hạng mục hiện đại như: đường nội bộ, sân bãi, đường dẫn vào bến, nhà để xe, nhà chờ, văn phòng điều hành hơn 500 m² cùng hệ thống cấp – thoát nước, điện, PCCC, thông tin liên lạc và cây xanh. Song song đó, tuyến đường kết nối dài 192m, tổng vốn hơn 63 tỷ đồng, gồm 166,3 m đường từ Quốc lộ 22 vào bến và cầu bê tông cốt thép dài 25,7 m bắc qua kênh Tân Thới Nhì. Dự án khởi công tháng 5/2023.

Bến xe được thiết kế để đáp ứng chỗ đậu đỗ cho hơn 60 xe buýt. Giai đoạn đầu, bến sẽ phục vụ tuyến số 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn), sau đó sẽ mở rộng thêm các tuyến khác, nâng tổng số phương tiện khai thác lên 62 xe.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, Bến xe buýt Hóc Môn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Khi tuyến metro số 2 được kéo dài đến đây, bến xe buýt này sẽ trở thành điểm trung chuyển then chốt, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn và giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Với quy mô và tầm nhìn chiến lược, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu đậu đỗ xe buýt hiện tại mà còn là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ tại TP HCM.

#bến xe buýt Hóc Môn #giao thông công cộng TP.HCM #xây dựng bến xe Hóc Môn #bến xe buýt Tây Bắc #dự án giao thông TP.HCM #kết nối metro và xe buýt

Bài liên quan

Bất động sản

Đồng Tháp khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 trị giá 391 tỷ đồng

Sáng 28/8, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành Cụm công nghiệp Gia Thuận 2. Đây là công trình quan trọng, được hoàn thành để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2

Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có tổng diện tích 50 ha, với tổng vốn đầu tư 391 tỷ đồng do. Công trình đã hoàn thành cơ sở hạ tầng sớm hơn tiến độ tới 4 tháng, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của các bên.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Tổng Bí thư, Thủ tướng dự khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Đến dự lễ khai mạc triển lãm có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện các doanh nghiệp...

222.jpg
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: Nhật Bắc
Xem chi tiết

Tin 24/7

Giáo dục phải là quốc sách hàng đầu để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Bộ Chính trị đang chuẩn bị ban hành một nghị quyết mới về giáo dục – một nghị quyết được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc lớn trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước. Trong suốt nhiều thập kỷ, giáo dục đã được khẳng định là "quốc sách hàng đầu".

1111.jpg
Trong nhiều thập kỷ qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển đất nước

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, giáo dục càng trở thành "quốc sách của quốc sách" – nền tảng để tạo ra những đột phá căn bản cho sự phát triển của Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.