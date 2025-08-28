TP HCM xây bến xe buýt Hóc Môn hơn 10.000 m2 tại cửa ngõ Tây Bắc

Một giao thông công cộng mới trị giá hơn 133 tỷ đồng vừa được khởi công tại Hóc Môn. Dự án này sẽ gắn kết metro và xe buýt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Sáng 28/8, TP HCM đã khởi công xây dựng một bến xe buýt hiện đại tại cửa ngõ Tây Bắc. Dự án bao gồm Bến xe buýt Hóc Môn và tuyến đường kết nối, với tổng vốn đầu tư hơn 133 tỷ đồng.

Nghi thức khởi công

Dự án nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và giải quyết nhu cầu đậu đỗ phương tiện tại khu vực Tây Bắc thành phố. Tổng vốn đầu tư là hơn 133 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 60 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Bến xe buýt Hóc Môn sẽ được xây dựng trên diện tích 10.340 m², với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Công trình sẽ có đầy đủ các hạng mục hiện đại như: đường nội bộ, sân bãi, đường dẫn vào bến, nhà để xe, nhà chờ, văn phòng điều hành hơn 500 m² cùng hệ thống cấp – thoát nước, điện, PCCC, thông tin liên lạc và cây xanh. Song song đó, tuyến đường kết nối dài 192m, tổng vốn hơn 63 tỷ đồng, gồm 166,3 m đường từ Quốc lộ 22 vào bến và cầu bê tông cốt thép dài 25,7 m bắc qua kênh Tân Thới Nhì. Dự án khởi công tháng 5/2023.

Bến xe được thiết kế để đáp ứng chỗ đậu đỗ cho hơn 60 xe buýt. Giai đoạn đầu, bến sẽ phục vụ tuyến số 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn), sau đó sẽ mở rộng thêm các tuyến khác, nâng tổng số phương tiện khai thác lên 62 xe.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, Bến xe buýt Hóc Môn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Khi tuyến metro số 2 được kéo dài đến đây, bến xe buýt này sẽ trở thành điểm trung chuyển then chốt, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn và giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Với quy mô và tầm nhìn chiến lược, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu đậu đỗ xe buýt hiện tại mà còn là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ tại TP HCM.