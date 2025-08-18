TP HCM: Xã Tân Vĩnh Lộc phấn đấu sớm trở thành phường

Đại hội Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu đưa địa phương thành cực phát triển mới của TP HCM, với định hướng đô thị hóa bền vững, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hiện đại.

Sáng 18/8/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cùng 215 đại biểu đại diện cho 1.304 đảng viên thuộc 105 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trình bày báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho rằng nhiệm kỳ vừa qua dù đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là việc khai thác tiềm năng và nguồn lực. Đại hội lần này vì thế được xem là dịp để Đảng bộ và nhân dân Tân Vĩnh Lộc nhìn lại toàn diện chặng đường 2020 – 2025, kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời xác định rõ định hướng và giải pháp phát triển cho giai đoạn 2025 – 2030.

Theo Nghị quyết được thông qua, xã Tân Vĩnh Lộc đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM, phát triển theo hướng đô thị hóa bền vững, lấy dịch vụ – công nghiệp làm động lực chủ đạo, kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao gắn chuỗi giá trị và phấn đấu sớm trở thành phường trong tương lai gần.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, xã đề ra 33 chỉ tiêu trọng tâm và triển khai 6 chương trình, đề án lớn, bao gồm lập – phê duyệt các đồ án quy hoạch phủ kín địa bàn, xây dựng đề án đô thị thông minh, phát triển doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực, thúc đẩy kinh tế ban đêm, khai thác du lịch sinh thái nông nghiệp, cùng với chỉnh trang – khai thác hiệu quả khu tái định cư Vĩnh Lộc 30 ha.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc, phát biểu khai mạc đại hội.

Cùng với đó, 4 công trình hạ tầng trọng điểm sẽ được ưu tiên đầu tư, gồm: mở rộng các tuyến Liên ấp 1-2-3, đường Vĩnh Lộc, xây dựng bờ Đông đường Kinh Trung Ương và hoàn thiện tuyến Trần Hải Phụng – Kênh Liên Vùng. Về giáo dục, xã sẽ nâng cấp nhiều trường học, đồng thời kiến nghị thành phố nâng cấp các trục đường huyết mạch như Thanh Niên, Kênh An Hạ, Trần Văn Giàu và cầu Kênh Xáng, tạo nền tảng cho đô thị hóa và thu hút đầu tư.

Chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là trong thu ngân sách, phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội. Ông nhấn mạnh Tân Vĩnh Lộc cần phát triển đa ngành, lấy dịch vụ – thương mại, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp công nghệ cao làm trọng tâm; đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường.

Điểm nhấn quan trọng là lợi thế chiến lược của Tân Vĩnh Lộc khi sở hữu 3 khu công nghiệp Phạm Văn Hai I – II – III, tổng diện tích gần 906 ha, được quy hoạch cho các ngành công nghệ cao như điện – điện tử, vi mạch, chip, trung tâm dữ liệu, cơ khí chính xác, chế tạo máy, robot, CNC, cùng các ngành phụ trợ gồm cao su – nhựa kỹ thuật, polymer, vật liệu bán dẫn, pin thế hệ mới. Đây được xem là động lực then chốt để Tân Vĩnh Lộc phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao gắn với đô thị sinh thái và nông nghiệp hiện đại của TP HCM.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 100% tán thành, nhất trí tập trung vào 5 nhóm chỉ tiêu lớn: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thiện nông thôn mới kiểu mẫu, củng cố quốc phòng – an ninh.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí; trong đó ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, bà Trần Thị Kim Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Thành Nhân làm Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã.

Với sự thống nhất cao, định hướng rõ ràng và quyết tâm đổi mới, xã Tân Vĩnh Lộc bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng khẳng định vai trò là cực phát triển mới của TP HCM, đóng góp vào mục tiêu xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị thông minh, trung tâm tài chính – sản xuất – logistics tầm khu vực và quốc tế.