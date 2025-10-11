TP HCM: Va chạm với xe buýt, nữ sinh tử vong thương tâm

Một nữ sinh tử vong sau vụ va chạm giữa xe máy và xe buýt tuyến 151 tại xã Bà Điểm, Hóc Môn, gây ùn tắc giao thông.

Vào khoảng 11 giờ trưa 10/10, trên đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ, hướng về ngã tư An Sương), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây – Bến xe An Sương) đang lưu thông thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số TP HCM do cô gái 18 tuổi điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, nạn nhân được xác định nạn nhân tên T (18 tuổi) là sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP HCM, mang theo ba lô được cho là đang trên đường từ trường về nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera khu vực, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.