TP HCM: Trường THCS Cù Chính Lan mời thầu gói xây lắp

Đồng Tháp: Đầu tư 49 tỷ xây Trường Mầm non Long Hưng A (Vietnamdaily) - Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò đang mời thầu gói xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non Long Hưng A

Dự án Trường Mầm non Long Hưng A; Hạng mục: Xây dựng 13 phòng học, 16 phòng chức năng và các hạng mục phụ có tổng mức đầu tư 49.004.592.000 đồng do UBND huyện Lấp Vò phê duyệt tại quyết định số 677/QĐ-UBND.HC ngày 03/12/2024, nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Tỉnh hỗ trợ từ Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 và ngân sách Huyện đối ứng.