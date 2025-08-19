TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án xây dựng nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vừa được Sở Xây dựng TP HCM có tờ trình khẩn gửi UBND TP xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

P HCM dự kiến xây dựng nút giao 2.900 tỉ kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Theo Sở Xây dựng, hiện việc đi lại từ các xã thuộc huyện Cần Giờ trước đây (Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa) vào trung tâm TP và ngược lại chủ yếu qua phà Bình Khánh, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ Tết và mùa mưa bão. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân, du khách mà còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nút giao khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính và bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, dự án còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, thu hút đầu tư, hình thành các cụm dân cư mới, đồng thời góp phần quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đáng chú ý, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành một đô thị trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa hai khu vực còn hạn chế, chưa có tuyến đường trực tiếp. Việc đầu tư nút giao thông này, kết hợp với tuyến ven biển hoặc cầu (hầm) vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ tạo ra hướng đi mới, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, logistics và tăng cường quốc phòng - an ninh vùng biển phía Nam.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 2.970 tỉ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.160 tỉ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị hơn 1.200 tỉ đồng; còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng. Nút giao sẽ được xây dựng khác mức liên thông, trong đó cao tốc Bến Lức - Long Thành được hoàn chỉnh quy mô 8 làn xe, còn đường Rừng Sác sẽ có hai ống hầm chui, mỗi đơn nguyên dài khoảng 610 m.

Tiến độ dự kiến quý II-III/2025 trình quyết định chủ trương đầu tư, quý II/2026 khởi công và hoàn thành công trình vào quý I/2028.

Sở Xây dựng khẳng định đây là dự án cấp bách, mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng ven biển phía Nam TP HCM, đồng thời bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong quy hoạch phát triển giao thông đô thị của thành phố trong giai đoạn mới.