Bất động sản

TP HCM: Thêm nguồn cung nhà ở xã hội từ dự án Hiệp Bình

Dự án nhà ở xã hội tại phường Hiệp Bình (TP HCM) cung cấp 209 căn hộ, gồm 3 block cao 7 tầng, vừa chính thức khởi công.

Thiên Bảo

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND TP HCM và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình.

hinh-1.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội tại phường Hiệp Bình. Ảnh: Bảo Ninh

Dự án có quy mô gồm: 3 block cao 7 tầng trên nền khối đế 2 tầng tích hợp hệ thống dịch vụ tiện ích, thương mại và bãi đỗ xe hiện đại. Tổng diện tích sàn gần 30.000 m², cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TP HCM được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030; trong đó, riêng năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây).

hinh-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Ninh

Thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030. Do vậy, UBND TP HCM đã và đang khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố nghiên cứu triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền… Đồng thời, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội; thực hiện thủ tục hành chính giao đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), tập trung nguồn lực hoàn thành tốt dự án nhà ở xã hội tại phường Hiệp Bình, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện; đảm bảo công trình đạt chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… và tiếp tục tham gia, thực hiện các dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn thành phố.

