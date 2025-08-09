Hà Nội

TP HCM sắp mở 6 tuyến buýt điện tại Côn Đảo

Côn Đảo sẽ có hệ thống vận tải hành khách công cộng khi TP HCM triển khai 6 tuyến buýt điện, kết nối chợ, sân bay và hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng.

Thiên Bảo

TP HCM vừa công bố kế hoạch đưa 6 tuyến buýt điện vào hoạt động tại Côn Đảo, sử dụng 30 xe 40 chỗ, giãn cách 15 phút/chuyến, tổng chiều dài gần 72 km. Các tuyến sẽ kết nối trung tâm Côn Đảo với sân bay, cảng Bến Đầm, khu Tây Bắc, Đông Nam đảo và tuyến du lịch đi qua các khách sạn, khu lưu trú.

Theo ông Phạm Vương Bảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), đây là giải pháp cấp bách khi dân số và lượng khách du lịch tăng nhanh, trong khi phương tiện công cộng gần như không có.

Ngoài hệ thống buýt điện, TP HCM còn lên lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, với gói ưu đãi gồm giảm 50% lệ phí đăng ký, hỗ trợ 80 - 100% chi phí đổi hoặc mua xe mới cho hộ nghèo, vay ưu đãi lãi suất 4% trong 3 năm.

anh-1.jpg
Chi tiết 6 tuyến xe buýt điện được đề xuất triển khai tại Côn Đảo.

Bí thư đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết thêm, dự kiến tháng 9 tới, Côn Đảo sẽ chính thức kết nối với lưới điện quốc gia. Đồng thời, đề án chuyển đổi xanh kêu gọi đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái để đảm bảo nguồn năng lượng sạch, phục vụ phát triển bền vững.

Trước ngày 1/7, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi sáp nhập, nơi đây trở thành đặc khu duy nhất của TP HCM. Quần đảo rộng gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn là lớn nhất. Các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ẩm thực phát triển nhanh, giúp Côn Đảo dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch.

Cùng với Cần Giờ, Côn Đảo được xác định là vùng phát thải thấp của thành phố. Theo kế hoạch 5 năm tới, toàn bộ xe cá nhân sẽ đạt chuẩn khí thải, 57% xe máy xăng chuyển sang xe điện, mạng lưới buýt phủ kín 100% địa bàn với 40% người dân sử dụng, toàn bộ taxi và phương tiện công cộng dùng năng lượng sạch. Sau năm 2030, toàn bộ xe máy xăng bị thay thế bằng xe điện, tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tăng lên 80%.

